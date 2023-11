El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, considera "irregular" que el que fuera jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda en 2015, Felipe Martínez Rico, tuviera acceso a la información fiscal del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

Este periódico informó este lunes de que el hombre de confianza de Cristóbal Montoro había enviado el 10 de febrero de 2015 un correo electrónico a un 'email' oficial del Ministerio de Hacienda en el que se dirigía al "ministro", a quien aportaba datos fiscales del que fuera número tres de la formación morada. "Su cuenta corriente ha estado moviéndose. Hay algún tipo de fraude no declarado", llegó a escribir.

Este mensaje está incluido en el sumario que instruye en secreto el juez de Tarragona Rubén Rus Vela, que trata de determinar, con el apoyo de la fiscal de Anticorrupción Carmen García Cerdá, si los responsables de la consultora Equipo Económico, fundada por Cristóbal Montoro en 2006, se valieron de sus "influencias" en el Gobierno del PP para beneficiar a sus clientes.

"El jefe de gabinete no tiene por qué tener información de la Agencia Tributaria. Quien haya suministrado esa información de la Agencia Tributaria, desde nuestro punto de vista, ha cometido una irregularidad, cuando no un delito", argumenta Cruzado, que defiende que en el caso de Monedero "está claro, de la Agencia Tributaria no puede salir información. Nosotros creemos que tampoco al ministro" Cristóbal Montoro.

Jefe de gabinete

Y como la ley obliga a los funcionarios a no revelar esta información, prosigue Cruzado, y si se tiene en cuenta que la cúpula de la Agencia Tributaria finaliza en el secretario de Estado, "fuera de ahí no parece que pueda salir esa información. Y desde luego el jefe de gabinete del ministro no es una persona que pueda tener esa información".

"Yo no sé si estamos hablando de hechos ya prescritos, si son muy antiguos; habría que ver las fechas, pero desde luego, lo que sí puedo asegurar es que en la Agencia Tributaria hay unos procedimientos de control respecto a los funcionarios bastante rigurosos", completa el presidente de los técnicos de Hacienda, que después detalla el procedimiento vigente: "Auditoría interna establece controles de accesos, digamos que todos los funcionarios están sometidos a un control exhaustivo. Pero claro, cuando aparecen cuestiones que ponen en duda el trabajo de altos cargos o de altos directivos de la Agencia Tributaria, parece que el control no es similar. Y esto no puede ser".

Cruzado llama la atención es que los datos también podrían haber sido utilizados "para una actividad política o lo que sea, como es en el caso del periodista de 'Abc' o en este caso de Monedero. Es obvio que esto de regular no tiene nada".

"No cabe duda"

"Si la información está dentro de la Agencia Tributaria, se puede entender que haya quien piense que no es un delito, pero al salir fuera, como es en este caso, no cabe duda. Eso al margen de que puede haber otros delitos", prosigue este técnico de Hacienda.

Cruzado recuerda, en el mismo sentido, que los técnicos de Hacienda ya denunciaron unos hechos parecidos durante la instrucción del caso Gürtel: "Esto ocurrió ya en relación a las donaciones ilegales al PP. Antes de mandárselo al juez, apareció un informe que luego se llamó el 'informe Cáritas', justificando aquellas donaciones. Se pudo ver que había salido de un ordenador del jefe de gabinete de Montoro, que era entonces el hermano de Santiago Menéndez. Ocurrió lo mismo. Y cuando Montoro hacía alarde de conocer datos, siempre decíamos que estaba al borde de una línea roja porque la ley obliga a los funcionarios a no revelar esta información fiscal".

En la causa de Tarragona, que se abrió en 2018 y que desde entonces permanece secreta, están investigados el que también fuera jefe de gabinete de Montoro, Ricardo Martínez Rico; y los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este último llegó a dirigir la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Este periódico ha reclamado sin éxito la versión de los hechos de los directivos investigados en el juzgado de Tarragona y de Montoro, que no está investigado. El exministro siempre ha asegurado que se desvinculó del despacho de abogados en 2008.