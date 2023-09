La Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza la petición realizada por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia para que examine la entrevista realizada al que fuera miembro de ETA Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, contenida en el documental realizado por el periodista Jordi Évole que está previsto que se estrene en la 71ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre.

La queja fue formalizada ante la Fiscalía General del Estado, buscando que el Ministerio Público compruebe que no hay indicios de que su contenido pueda constituir un delito de enaltecimiento o menosprecio a las víctimas. El fiscal general ha remitido el asunto al departamento competente, que es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que aún no ha tomado ninguna decisión al respecto, según se ha señalado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Está previsto que el documental 'No me llame Ternera', donde Jordi Évole charla con el exdirigente de la banda terrorista ETA, se estrene después en Netflix, donde podrá ser visto por el gran público.

Proceso judicial activo

En su queja ante la Fiscalía, la asociación recuerda que el ex jefe de ETA tiene un proceso judicial activo y que el Ministerio Público le imputa 11 delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa --tantos como heridos en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza de 1987 --. Además, indica que se solicita para él una pena de 2.354 años de prisión.

El pasado lunes por la tarde, 'El Diario Vasco' publicaba una carta, rubricada por 514 firmas y titulada 'Contra el blanqueamiento de ETA' y 'Josu Ternera', en la que se pedía al Festival de San Sebastián que excluyera de su programación el documental de Jordi Évole sobre el antiguo jefe de ETA. En la misiva se alegaba que “ese documental forma parte del proceso de blanqueado de ETA y de la trágica historia terrorista en nuestro país, convertida en un relato justificativo y banalizador que pone al mismo nivel a asesinos y cómplices, víctimas y resistentes”.

Se rechazaba además en la carta “la pretensión de que Josu Ternera haya tenido motivos para ordenar docenas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de niños por el crimen de ser hijos de guardias civiles. Negamos que tales motivos deban ser expuestos y aplaudidos en un evento cultural del máximo nivel”. Entre los firmantes se encontraban personalidades tan relevantes como el filósofo Fernando Savater, los escritores Fernando Aramburu, Andrés Trapiello y Félix de Azúa, víctimas del terrorismo como Mari Mar Blanco, Maite Pagazaurtundua o Rubén Múgica y figuras de la política como Rosa Díez.

El festival sigue adelante

El martes, el Festival de San Sebastián confirmaba en un comunicado su intención de seguir adelante con la proyección del documental. Su director, José Luis Rebordinos, explicaba las razones para hacerlo. “El cine es, entre otras muchas cosas, fuente de la historia y se ha ocupado a menudo de llevar a la pantalla a protagonistas, perpetradores de episodios de violencias injustificables, pero sobre las cuales sí ha tenido la voluntad de indagar”, citando ejemplos como las películas documentales Shoah, sobre el Holocausto, o The Act of Killing, centrado en las matanzas que en los años 60 acabaron con la vida de un millón de personas en Indonesia.

El texto argumentaba que “la no ficción que ahora nos ocupa ni justifica ni blanquea a ETA porque este Festival no proyectaría una película con esas premisas”, y concluía que “la película 'No me llame Ternera' ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés”. El responsable del festival ofrecía incluso la posibilidad de realizar una proyección privada a un grupo reducido de los firmantes.

Jordi Évole, por su parte, aprovechaba el comunicado del Festival para retuitearlo y añadir: “Entrevistar no es blanquear. Entrevistar no significa compartir las ideas del entrevistado. Parece mentira que todavía tengamos que aclarar cuestiones tan obvias”.

Comunicado del @sansebastianfes sobre la proyección del documental No me llame Ternera.

“Estimamos que la película ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés”

Gracias @jlrebordinos

Entrevistar no es blanquear.

Entrevistar no significa compartir las ideas… pic.twitter.com/vdz42E8s1O — Jordi Évole (@jordievole) 12 de septiembre de 2023

Sin embargo, Dignidad y Justicia insiste en que 'Josu Ternera' fue responsable "de forma directa o indirecta de muchos de los atentados de la banda terrorista con resultado de muerte", apunta que está fugado de la justicia española y que "se mire por donde se mire es un terrorista sanguinario que segó la vida de un montón de inocentes y que nunca ha mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento de todo lo que hizo", por lo que no se puede "blanquear ni humanizar" su figura.

Incide, por otro lado, en que el ex jefe de ETA está pendiente de ser extraditado desde Francia para ser juzgado por la justicia española por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza llevado a cabo el 11 de diciembre de 1987 y en el que fueron asesinados tres guardias civiles y ocho de sus familiares, entre ellos cinco menores de edad.

Por todo ello, desde la asociación presidida por Daniel Portero indican que el fiscal general, Álvaro García, debe pensar por encima de todo "en el dolor de las víctimas vivas que este terrorista sanguinario ha dejado en su camino", y ha de tener en cuenta que "ese reportaje provocará el sangrado de muchas heridas que todavía no han cicatrizado, amén de la posibilidad de que se incurra en los delitos mencionados".

El filme, programado en estreno mundial, aborda también "algunos de los momentos decisivos de ETA" hasta su disolución en 2018, según detallan desde el certamen donostiarra. Además, la "tensa y exhaustiva" conversación con Urrutikoetxea permite a una víctima de ETA resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años.