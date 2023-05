El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE en la región, Guillermo Fernández Vara, ha pedido el reingreso en su plaza de médico forense. Así lo han confirmado fuentes del PSOE, alegando que se trata de "un trámite normal" una vez finalizan los servicios especiales de que disfruta por su puesto de presidente de la Comunidad. No se trata de una incorporación inmediata, pero los trámites llevan su tiempo, lo que deja entrever su marcha de la política activa si bien este extremo no ha sido confirmado del todo. De todas formas, Fernández Vara ya anunció que eran sus últimas elecciones autonómicas y que si perdía se marcharía. No obstante, ninguna de las voces consultadas confirman una marcha vaya a ser antes de tomar posesión de su acta de diputado, entre otras cosas porque la derecha, el PP junto con Vox, tienen que conformar una mayoría y un gobierno alternativo al socialista y llevar a cabo una negociación que llegue a buen puerto.

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha avanzado que el futuro de su secretario general se abordará "con la seriedad y con la rigurosidad que el asunto requiere" en la Comisión Ejecutiva Regional del partido que se ha convocado para este martes, 30 de mayo, donde se realizarán "esas primeras valoraciones, esos primeros análisis y se tomen las decisiones que haya que tomarse". Vara gana las elecciones en Extremadura, pero el PSOE no podrá gobernar Así, unas vez que previsiblemente el PP sea el que esté al frente de la Junta de Extremadura, Soraya Vega ha dicho que "ahora viene una etapa nueva en Extremadura, con papeles nuevos" para cada uno, una situación que el PSOE afrontará "como lo afrontamos siempre, con muchísimo respecto y seriedad, y pensando en los intereses generales de Extremadura".