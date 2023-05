La desaparición de Ciudadanos este 28 de mayo tras quedar fuera de todos los parlamentos y grandes ayuntamientos —cayó también el de Madrid y con él, Begoña Villacís, principal símbolo de los naranjas— ha provocado un debate inminente en el partido liberal: decidir si se presentarán o no a las generales del 23 de julio adelantadas por Pedro Sánchez.

Este martes se celebra un comité nacional para decidirlo en la sede de Madrid a la que acudirán los principales referentes. Hay dirigentes que consideran que toca echar el cierre después de este nuevo fracaso, que llega tras derrotas muy duras como la desaparición en Madrid y Andalucía de los dos pasados años. Los líderes actuales, Adrián Vázquez y Patricia Guasp, siempre han mantenido que “ocurriera lo que ocurriera” en estas elecciones, el partido naranja terminaría el ciclo electoral y se presentaría a las generales y a las europeas. Incluso Guasp en una entrevista lo reiteró en el Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. La todavía vicealcaldesa de la capital piensa que toca asumir el nuevo escenario y que no tiene sentido dificultar una suma para terminar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero las opiniones son diversas.

También es cierto que en las previsiones del partido nunca estuvo una desaparición de tal magnitud. Ciudadanos contaba con mantener representación en algún parlamento autonómico y capitales de provincia. El fracaso es total. De hecho, la campaña estuvo centrada en las autonomías en las que el porcentaje de voto necesario para entrar está fijado en el 3%: Asturias, Aragón y Murcia. En ninguna lo lograron.

Sobre las ciudades que veían entre sus posibilidades estaban Lugo, Palencia, Salamanca, Burgos, Ciudad Real, Albacete, Alicante, Huelva, Cádiz y Córdoba. Y en un escalón más complicado Zaragoza, Valencia, Palma y Almería, donde estaban bastante más alejados. El golpe en Madrid fue especialmente doloroso porque las encuestas internas venían vaticinando la posibilidad de contar con un 4% del voto. Por eso, estando la barrera fijada en el 5%, las esperanzas se mantenían.

En este punto incluso Alberto Núñez Feijóo entró al debate de lleno desde su comparecencia en Génova este lunes: “Les toca hacer la reflexión sobre si van a ser útiles o pueden perjudicar diputaciones y ciudades como consecuencia de tener un 1% o un 1,5% del voto. No creo que es lo que pretendan los que votan a Ciudadanos”, dijo, lanzando una petición evidente de que no vayan a las generales para no dividir voto.

Feijóo recordó que en los pasados meses el PP ha contactado con cargos y militantes de distintos territorios “para ver si podían aportar en sus listas”. Los que lo hicieron, dijo, se marcharon al PP. Y el resto “ahora debe reflexionar”.

Está por ver si en las próximas semanas algún cargo más se suma al proyecto popular, a pesar de que en Génova no han lanzado un nuevo mensaje de puertas abiertas. Justo hace una semana el partido anunció la incorporación del economista y ex eurodiputado, Luis Garicano, a la fundación del PP.