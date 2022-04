01·04·2022 20:38

Feijóo: "Tengo criterio propio y no me gusta hacer lo que toque porque toque"

El futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que tiene una "trazabilidad como político" y no es una "incógnita". "No estoy en política para seguir la corriente, tengo criterio propio y no me gusta hacer lo que toque porque toque, haré lo que considere oportuno y sea lo mejor para mi país. Además, dudo. No soy infalible. No me creo en posesión de la verdad y soy perfectamente consciente de mis limitaciones", ha sentenciado.