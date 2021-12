Revolcón al Gobierno por abusar del nombramiento a dedo de directores generales y otros altos cargos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene previsto resolver antes de Navidad un recurso presentado Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) en el que se impugna, por falta de motivación, el nombramiento de un total de 35 altos cargos entre los que se encuentra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos.

La decisión del alto tribunal obligará previsiblemente al Gobierno a justificar más ampliamente la designación de los cargos que sean anulados, ya que la ley establece, salvo por circunstancias específicas, que los nombramientos de directores generales habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado. En caso contrario, debe motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional.

Fuentes jurídicas han señalado a El Periódico de España que la Sala Tercera (de lo Contencioso) ya ha deliberado y está a punto de notificar su sentencia sobre un recurso de FEDECA contra los citados nombramientos de directores Generales en la Presidencia del Gobierno, en ministerios, en organismos autónomos estatales y en entidades gestoras de la Seguridad Social.

La norma impugnada originariamente es la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, que lleva por rúbrica: y"Excepción en los nombramientos de Directores Generales".

Este tipo de conflicto judicial no es nuevo y cuenta con amplia jurisprudencia del alto tribunal a la hora de anular nombramientos de altos cargos de Gobierno anteriores, concretamente en 2006 y 2010. En ambos casos, los cargos fueron designados de nuevo, si bien el Ejecutivo de turno se vio obligado a justificar de forma más completa la elección de esas determinadas personas que no eran funcionarios públicos.

Analizados uno a uno

A diferencia con el caso de la elección de la Fiscal General del Estado, en esta ocasión no existe un problema de falta de legitimación de los recurrentes, ya que la FEDECA, que agrupa a 45 asociaciones de funcionarios y funcionarias de nivel A1, es una organización cuyos representados podrían acceder a los puestos que el Gobierno ha dado a otras personas que presuntamente no han opositado ni ascendido dentro de la Administración. Por esta razón, los 35 cargos impugnados han sido analizados uno a uno, y la sentencia previsiblemente anulará algunos pero validará otros, según las mismas fuentes.

Entre otras direcciones generales, el recurso cuestiona la de Comunicación, Diplomacia Pública y redes; la General de Infraestructuras, de Tráfico, Migraciones, la jefatura del Departamento de Información Económica de la Secretaría de Estado de Comunicación, la Dirección de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora o la Dirección de la Oficina de Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Ellas se une la presidencia del CIS:

El recurso se basa en que el nombramiento de altos cargos no exige validación alguna del mérito y capacidad que está presente en los funcionarios de carrera A1. Esto es, el nombramiento de estos Directores Generales no ha exigido una validación de competencias a través de sistema alguno, según han señalado a El Periódico de España fuentes de FEDECA.

Como concreción más específica de esta garantía, la Ley establece que los nombramientos de Directores Generales habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional Esta exigencia alcanza también a los subsecretarios y secretarios generales técnicos”.

Otros casos

En septiembre de 2010, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia en relación con otro recurso de FEDECA contra el nombramiento de determinados directores generales del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuya designación tampoco estuvo suficientemente motivada, a juicio de los recurrentes.

Entendían que dichos nombramientos vulneraban la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. La Sala, tras un estudio de todos y cada uno de los reales decretos de nombramiento objeto de recurso --al igual que ha ocurrido con la sentencia que se conocerá en breve-- anuló el nombramiento de seis directores generales y un secretario general con rango de director general de los doce recurridos.

Este asunto ya se había tratado en sentencia de 21 de marzo de 2002, que sentó un precedente —consolidado como doctrina con las sentencias de 7 de diciembre de 2005 y las de 21 de enero de 2009— que el Tribunal ha mantenido firme desde entonces. La particularidad de la sentencia de 2010 radicaba en que el Supremo profundizó en dicha ocasión en los requisitos formales que justifican el uso de la excepción recogida en el artículo 18.2 de la Ley para el nombramiento de directores generales no funcionarios.

La base legal

La sentencia incidía en que las consideraciones sobre las personas elegidas para el cargo, específicas y concretas, deberán demostrar que, dentro de las funciones atribuidas a una dirección general en particular, "habrán de exteriorizar unos concretos cometidos cuya extraordinaria naturaleza haga bien visible la conveniencia, en aras de un mejor desempeño de la Dirección General, de no limitar el ámbito de los posibles titulares solamente a los cuerpos de funcionarios y ampliarlo a personas que, a pesar de no tener la condición funcionarial, puedan ofrecer una superior idoneidad para esos cometidos extraordinarios".

Unas justificaciones insuficientes, según el alto tribunal, podrían inducir a pensar más que un criterio técnico y profesional, habían primado los de tipo político o de recompensa revestidos con un mero 'barniz' de profesionalidad. Existe otro precedente de 2006, cuando el Consejo de Ministros se vio obligado a confirmar en su cargo a siete directores generales afectados por otra sentencia del Supremo.