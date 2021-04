Los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo se enfrentaron este miércoles en Telemadrid en un debate televisado que tuvo en la gestión de la pandemia y las políticas fiscales su momentos más polémicos. Revisamos tres falsedades o medias verdades sobre las declaraciones.

ENGAÑOSO | Pablo Iglesias (a Díaz Ayuso): "¿Puede usted decirme alguna comunidad autónoma en España en la que haya habido más que en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad?"

El candidato de Podemos aseguró que Madrid es la comunidad autónoma que tiene los peores datos de la pandemia. Es cierto que la capital española es el territorio que más fallecidos por coronavirus acumula en términos absolutos: 14.871, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad, seguida de Cataluña (13.917) y Andalucía (9.479). Sin embargo, en muertos per cápita baja hasta la quinta posición, con 220 muertos por cada millón de habitantes. La pandemia ha sido más mortal en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y La Rioja.

Mónica García, candidata de Más Madrid, aseguró que la pandemia había dejado 23.623 muertos, cifra oficial de la Consejería de Salud que no solo tiene en cuenta los casos confirmados de coronavirus, sino también los sospechosos.

FALSO | Isabel Díaz Ayuso: "La mortalidad en Madrid, ni siquiera en la primera ola, fue superior a otras comunidades autónomas, fuimos la cuarta"

Madrid no fue la primera comunidad autónoma en muertos por 100.000 habitantes durante la primera ola del coronavirus (de marzo a junio), fue la segunda por detrás de Castilla-La Mancha. En términos absolutos, sí lideró el ranking.

FALSO | Rocío Monasterio: "Un mena: 4.700 euros/mes. Tu abuela: 426 euros de pensión/mes"

La candidata de Vox sacó durante el debate la imagen de un cartel que el partido colgó un día antes en una estación del metro que compara dos cifras: 4.700 euros para los menores extranjeros no acompañados y 426 para las pensionistas. Son dos datos que no se pueden comparar. Para empezar, la pensión mínima en España es de 654,60 euros para los jubilados con cónyuges que no están a su cargo (baja a 609,90 euros para los pensionistas menores de 65 años).

Según la comparación, los adolescentes tutelados reciben un subsidio de 4.700 euros, lo que es falso. Los jóvenes tutelados, la mayoría de ellos españoles, reciben una paga simbólica de entre 6 y 16 euros, según explica Maldita. A 31 de marzo, la Comunidad de Madrid tenía 3.709 menores tutelados, de los cuales 2.637 (el 71,%) son españoles, 1.072 (el 28,9%) son extranjeros y 269 (el 7,2%) son menores no acompañados, de acuerdo con cifras de la Consejería de Asuntos Sociales publicados por Newtral.

Según Monasterio, esa es la cifra que costaría a las arcas públicas acoger a cada menor. La Comunidad de Madrid firmó el 3 de marzo un acuerdo de gobierno que aprobaba un contrato con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial de 448.448 euros en seis meses para la acogida de menores, un presupuesto similar a la inversión pública por cada joven tutelado.

FALSO | Edmundo Bal: (Pablo Iglesias) "Era jefe de las residencias durante la primera ola del primer estado de alarma"

El candidato de Ciudadanos repitió en más de una ocasión que Pablo Iglesias, como vicepresidente de Asuntos Sociales, asumió la responsabilidad de las residencias de ancianos de toda España cuando el gobierno de Pedro Sánchez decretó el mando único para gestionar la llegada de la pandemia a España el 15 de marzo de 2020. Las residencias, sin embargo, son consideradas centros asistenciales, no centros sanitarios, con lo cual son y siguieron siendo competencia de las comunidades autónomas.

Bal también aseguró en el capítulo de economía del debate que la Comunidad de Madrid acaba de superar a Cataluña “por primera vez en la historia” en aportación al PIB estatal. Es falso. Aunque desde hace dos años la ventaja se incrementa, el 'sorpaso' se produjo en 2012, 2013, 2017 y 2018. Actualmente, el PIB madrileño es 3.000 millones de euros superior al catalán, una diferencia inédita.