Estado, Xunta, Diputación y Concello de Sada cooperarán en la gestión del pazo de Meirás

La Torre de la Quimera, la más alta del pazo de Meirás, donde Emilia Pardo Bazán tenía su biblioteca, acogerá este jueves el acto oficial de entrega del inmueble tras la sentencia histórica que ordena su devolución al Estado. Los nietos del Francisco Franco, que han recurrido el fallo, depositaron ya ayer en el juzgado las llaves de esta propiedad, que el militar golpista y sus descendientes disfrutaron durante 82 años.

En vísperas del traspaso, el Gobierno, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación celebraron la primera reunión para abordar la gestión y usos de As Torres. A este primer encuentro, que se celebró en la Delegación del Gobierno y que duró unas dos horas, asistieron la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los alcaldes de Sada y A Coruña, Benito Portela e Inés Rey, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

La principal novedad que deja la reunión es que el Gobierno, la Xunta, el Concello de Sada y la Diputación de A Coruña buscarán la "fórmula" para la gestión consorciada del pazo de Meirás hasta que haya una sentencia definitiva sobre la titularidad del pazo. Las administraciones no detallaron qué fórmula se empleará y apuntaron un posible consorcio o fundación pública que permita a cada institución colaborar en el ámbito de sus competencias. La primera reunión del grupo de trabajo se celebrará la próxima semana.

A pesar de que todas las administraciones celebraron el ánimo "constructivo" de esta primera reunión, sus representantes comparecieron ante los medios por separado. No hubo fotografía conjunta de Carmen Calvo y Alberto Núñez Feijóo al término del encuentro.

Todas las partes estuvieron de acuerdo en que el cambio de manos del pazo de Meirás debe servir para restituir la memoria de su propietaria "legítima", Emilia Pardo Bazán. Coinciden además en que se debe ofrecer un nuevo relato de su uso durante la dictadura, aunque con matices. Mientras que el Gobierno, la Diputación y el Ayuntamiento apuntaron directamente a la necesidad de poner en marcha usos vinculados con la recuperación de la memoria histórica; la Xunta se puso de perfil en este asunto. Feijóo reiteró que el pazo debe convertirse en un "faro de la igualdad" que recupere la figura de Emilia Pardo Bazán, "sin olvidar" que el inmueble "fue utilizado unas semanas al año en verano por el general Franco", como se refirió al dictador a lo largo de casi toda su comparecencia. Para defender su postura, Feijóo argumentó que el Palacio del Pardo también fue residencia de Franco y no se dedica a fines de recuperación de la memoria histórica.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Memoria Histórica, por el contrario, puso el acento en la necesidad de que las visitas permitan "cambiar la mirada" sobre este inmueble, que fue adquirido en plena guerra civil mediante donaciones en muchos casos forzosas, detracciones en nóminas de trabajadores y aportaciones públicas para entregárselos al dictador. Carmen Calvo recalcó que los itinerarios por este Bien de Interés Cultural ofrezcan un relato "auténtico" de su uso durante el franquismo, muy alejado del que reciben ahora los visitante de boca de la Fundación Francisco Franco, entidad a la que los nietos del dictador encomendaron las visitas por este bien patrimonial . "El relato tiene que cambiar radicalmente. Tiene que ser un lugar de dignidad para la memoria de este país, defendió la ministra, que resumió los objetivos con tres palabras: "Verdad, reparación y justicia".

La vicepresidenta espera que en el plazo estimado de un mes, el pazo de Meirás reabra con una nueva "mirada". "Necesitaremos cuatro, cinco o seis semanas como máximo para que expertos en memoria nos digan cómo contar este lugar con los criterios de la verdad y la recuperación democrática", explicó. Cuando se reactiven las visitas, avanzó, el pazo "contará la verdad de lo ocurrido; con la presencia de Franco, pero con una mirada propia de la memoria democrática".

Carmen Calvo apuntó también a la necesidad de recuperar la figura de la condesa de Pardo Bazán. "El pazo contará la verdad del paso de Franco y reivindicará la figura de Emilia Pardo Bazán, que es el mejor activo de futuro desde el punto de vista cultural". "Debemos trazar un futuro vinculado a la libertad, igualdad, la lengua, la lingua galega, que reivindique la figura de Emilia Pardo Bazán". La vicepresidenta se refirió también a la posibilidad de que el pazo permite rendir a otras mujeres en el "Olimpo de las letras" como Rosalía de Castro o Concepción Arenal para la gestión de las visitas, avanzó Carmen Calvo, el Gobierno se "apoyará" en la Xunta y el Concello de Sada.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo en su intervención que el Gobierno gallego trabaja ya en un plan de usos. El objetivo, afirmó, es convertir el pazo de Meirás en un "faro de igualdad" que se convierta en una "referencia en España y Europa" y que esté ligado a la figura de la "propietaria legítima" del pazo de Meirás, Emilia Pardo Bazán. Feijóo fue el único que evitó hablar en su intervención de recuperación de memoria histórica. El presidente autonómico admitió que no puede obviarse que el pazo fue residencia del "general Franco durante unas semanas al año", pero insistió en que As Torres debe "volver a su sentido original, deturpado por el franquismo" "No podemos caer en el error de contar solo parte de la historia, hay que ofrecer la memoria completa, la memoria selectiva es otra forma de desmemoria", argumentó Feijóo, que insistió en la conveniencia de centrarse en la figura de Pardo Bazán, una "precursora" tanto en literatura como en su defensa de la igualdad. ? El responsable autonómico aprovechó el encuentro para reclamar de nuevo al Estado la transferencia del pazo de Meirás a la Xunta en caso de que la sentencia se confirme. "Debe volver a manos de los gallegos", defendió.

El alcalde de Sada, Benito Portela, reclamó en la reunión que sea el Concello el que se encargue de la gestión de las visitas, y que se detalle el inventario de bienes del pazo y su vinculación con el Bien de Interés Cultural para garantizar que se cumplen las medidas cautelares que impiden la retirada de elementos asociados al BIC y preservar así este bien en su integridad. Portela afirmó que su petición fue bien acogida y que la ministra Carmen Calvo coincidió en la necesidad de ahondar en su protección para evitar que se "descapitalice" el pazo. En el encuentro a puerta cerrada, el alcalde defendió que el pazo debe ser un lugar de memoria y reparación a las víctimas de la dictadura y de tributo a Pardo Bazán. Incidió en que precisamente su uso durante el franquismo y su vinculación con la escritora fueron los dos motivos que fundamentaron su declaración como BIC en 2008. Soslayar los usos de recuperación de la memoria histórica, defendió, sería "faltar al respeto" a las víctimas y a los colectivos que demandan desde hace décadas su devolución.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, celebró el clima de entendimiento que reinó en este primer encuentro y puso el acento en que los nuevos usos del pazo de Meirás permitan avanzar en la recuperación de la memoria democrática y ofrezcan un relato auténtico sobre su adquisición y uso durante la dictadura. Formoso subrayó que la devolución del pazo fue posible gracias a la presentación de un Gobierno socialista.

El Gobierno no descarta recurrir a los juzgados para reclamar bienes muebles del pazo

Especialistas de Patrimonio Nacional revisarán las piezas histórico-artísticas y el mobiliario del pazo de Meirás para arrojar luz sobre su titularidad. La ministra no descartó reclamar nuevos piezas por la vía judicial, tanto los que todavía permanecen en el interior y que los Franco reclaman como suyos, como los que hayan sido retirados durante todos estos años y que pueda demostrase que son propiedad de Patrimonio Nacional. "De momento no sabemos lo qué hay, pero si comprobamos que faltan bienes y consideramos que tenemos el título legítimo seguiremos con el pleito correspondiente para defender los intereses generales y el patrimonio público", apuntó la responsable estatal, que se pronunció en términos similares al ser consultada por la posible recuperación de la Casa Cornide. Técnicos de Patrimonio de la Xunta comprobarán hoy, antes de la entrega, que continúan en el pazo de Meirás todos los bienes que detallaron en el inventario.