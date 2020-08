Illa afirma que hay "actitudes y comportamientos" a los que hay que poner "fin"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que el crecimiento de contagiados por coronavirus no está suponiendo "una presión desmesurada" sobre el Sistema Nacional de Salud, aunque ha insistido en tomar medidas para que los casos no aumenten.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el ministro ha recordado que durante la desescalada, una de las condiciones fue elaborar "planes de contingencia" para dar una respuesta adecuada a los rebrotes. "El crecimiento de casos no va aparejado a una presión desmesurada del Sistema Nacional de Salud", ha señalado Illa, quien ha pedido tomar medidas para que los contagiados no aumenten. "Detección precoz y vigilancia de los mismos", ha incidido.

Sin embargo, ha afirmado que hay "actitudes y comportamientos" a los que hay que poner "fin". "Todo lo que sea concentraciones en espacios cerrados sin mascarillas, es lo que no hay que hacer", ha destacado el titular de Sanidad, que también ha criticado a los "negacionistas" de la pandemia. "Este virus es peligroso. No hay que tenerle miedo pero sí respeto. Y son actitudes que no ayudan porque faltan a la verdad y van contra la ciencia", ha subrayado.

Preguntado por el aumento de positivos durante las últimas semanas, Illa ha explicado que dichos incrementos se deben a múltiples factores, como "la movilidad" y los "esfuerzos de detección" a través de PCR. Así, ha defendido que "dónde aparecen brotes" se trabaja conjuntamente con las comunidades para "tomar medidas" que sirvan para doblegar la curva de contagiados.

Con respecto a la vacuna, el ministro ha recordado que el Gobierno español está trabajando con sus socios europeos sobre un "conjunto de vacunas de distintas tecnologías y plataformas". "La prioridad es que la vacuna sea segura y eficaz", ha señalado Illa, que ha afirmado que el reparto de las dosis será "equitativo" entre los países europeos.

Por último, ha fijado a finales de este año o principios del próximo la fecha en la que podría aparecer la vacuna contra el Covid. "Si todo sale como esperamos", ha concluido.