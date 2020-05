Ayuso reitera que Madrid "está preparada" y que el Gobierno "no le deja pasar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes al Gobierno central por "no dejar a Madrid pasar de fase" porque la región "ha cumplido" y "está preparada ,"mientras se arruinan los comercios y cada semana se pierde entorno a 18.000 empleos".



Así se ha pronunciado a través de Twitter la presidenta regional después de conocerse que el Ministerio de Sanidad ha rechazado por segunda vez que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada, tras una "discusión importante", en palabras del ministro Illa.



El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada.



No hay explicación técnica.



No somos la región que más % de contagio tiene.



Estamos preparados.



Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos.



Madrid ha cumplido.