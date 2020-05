Girauta se da de baja de Ciudadanos tras el apoyo del partido al estado de alarma

Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos, ha comunicado su baja como afiliado de la formación naranja tras el acuerdo alcanzado por el partido de Inés Arrimadas con el Gobierno para apoyar la prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles.



"No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos", ha escrito Girauta en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.



He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos.



La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido.