La Fiscalía recurre la salida de prisión de Iñaki Urdangarin

La Fiscalía de Valladolid ha recurrido el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León que estimó la solicitud de Iñaki Urdangarin que le ha permitido la salida del centro penitenciario de Brieva, en Ávila, para desarrollar actividad de voluntariado en Madrid.

En concreto, Urdangarin solicitó la aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, mientras el Ministerio Fiscal sostiene en su recurso que este precepto no es de aplicación por no cumplirse los requisitos legales, ya que no ha cumplido en la actualidad la cuarta parte de la condena.