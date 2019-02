Zaplana: "No tengo cuentas en Suiza ni en otro país fuera de España"

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, para quien la juez del caso Erial ha decretado este jueves libertad provisional, ha emitido un comunicado de prensa en el que quiere "manifestar con la mayor rotundidad que nunca participé en las adjudicaciones de contratos de las que se me acusa de haber cobrado comisiones ilícitas; tal es el caso del proceso de privatización de las ITV (en 1997) o el desarrollo del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, cuya adjudicación en 2003 se produce cuando ya no era Presidente de la Generalitat".

El exministro de Trabajo también añade que "en los distintos cargos públicos que he tenido el honor de desempeñar mientras estuve dedicado a la política, probablemente cometí errores, pero puedo asegurar que nunca cobré ni un euro en sobornos o comisiones ilegales, ni me apropié ni distraje fondos o activos relacionados con la Administración Pública. En 2008 abandoné voluntariamente la actividad política y me dedique a la actividad privada, sobre la cual también puedo dar todas las explicaciones sean oportunas acerca de su legalidad, transparencia y regularidad".

Aunque la causa sigue secreta, Eduardo Zaplana rompe su silencio desde el Hospital La Fe tras quedar en libertad porque "deseo aclarar también, que no tengo ni he tenido ninguna cuenta en Suiza ni en ningún otro país fuera de España, ni a mi nombre ni al de terceros. Tengo la tranquilidad absoluta de poder defender mi inocencia cuando se me permita".

Y concluye su comunciado dando las gracias "a cuantas personas me han manifestado su apoyo en momentos tan complicados y a aquellos que preocupados por mi estado de salud se manifestaron públicamente defendiendo mi excarcelación. Jamás olvidaré estas manifestaciones privadas y públicas que se han producido en estos meses".

Por ello el exministro asegura que "en virtud de esta deuda de gratitud y porque también se lo debo a los valencianos que en algún momento confiaron en mí, dedicaré todos mis esfuerzos a demostrar mi inocencia y a restaurar la honorabilidad de mi nombre, para que mis hijas y mis nietos puedan llevarlo con orgullo. Sólo espero que la enfermedad que padezco me conceda al menos el tiempo suficiente para cumplir con este postrer cometido".