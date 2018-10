Agria discusión entre Sánchez y Casado, que le acusa de ser golpista

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recalcado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no puede "dar lecciones" ni pedir "moderación" cuando está "aliando con batasunos, independentistas y extrema izquierda".



Así se ha pronunciado Casado durante su turno de réplica en el debate que se celebra en el Congreso, después de que el presidente del Gobierno le haya pedido que vuelva a la moderación y haya acusado al PP y Cs de hacer "manitas ideológicas" con la extrema derecha de Vox.



Ante esas aseveraciones, el líder de los 'populares' ha preguntado a Sánchez si "se ha mirado al espejo" y ha visto quién le apoyó hace cuatro meses en su moción de censura para desbancar al PP y llegar al Palacio de la Moncloa.



El líder del PP ha preguntado al jefe del Ejecutivo si "puede justificar" por qué el expresidente Zapatero se reunió en un caserío guipuzcoano con el exlíder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, quien en su día "secuestró" al embajador Javier Rupérez y "le pegó un tiro en la tripa" al diputado 'popular' Gabriel Cisneros.



"¿Me puede explicar de qué habló el señor Zapatero con el señor Otegi? ¿O de qué habló el señor Iglesias con el señor Puigdemont o en Junqueras en la cárcel de Lledoners?", se ha preguntado, en alusión a los contactos que tuvo la semana pasada el líder de Podemos con los dirigentes independentistas.



A renglón seguido, se ha reafirmado en sus palabras de que Sánchez es "partícipe y responsable del golpe de Estado" que se está produciendo en Cataluña, unas palabras que le ha exigido retirar el presidente del Gobierno hasta en dos ocasiones. "Dice que he dicho que usted es responsable del golpe del Estado que están perpetrando los independentistas. ¿Y qué es si no?", se ha preguntado.





Sánchez amenaza con romper relaciones

Sánchez, ha advertido hoy al líder del PP, Pablo Casado, de que no hablará más con él si no retira su acusación de que es "que se está perpetrando en España"."¿Mantiene sí o no esas palabras? ¡Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar", ha dicho Sánchez a Casado en el pleno del Congreso, tras reclamarle más de media docena de veces que retirara su acusación.Sánchez ha acusado este miércoles a PP y Ciudadanos de hacer "" con la extrema derecha de Vox, una actitud que debilitará sobre todo al Partido Popular de Pablo Casado, que si persiste en esta estrategia permanecerá mucho tiempo en la oposición, según ha augurado."Le veo mucho con (el expresidente Jose María) Aznar y haciendo referencias al aznarismo. Acuérdese de que Aznar ganó las elecciones hablando catalán en la intimidad", le ha espetado a Casado en su turno de réplica.Sánchez ha llegado a acusar a Casado de ser un "absoluto irresponsable" por defender que estaría dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña aún sin el apoyo de ningún otro partido. Le ha reprochado además que la aplicación de este precepto constitucional sea"Esa vía que usted ha escogido no sé dónde le llevará", le ha dicho Sánchez a Casado, advirtiéndole de que la política territorial y sobre inmigración que está defendiendo a quien beneficia no es al PP, sino a Ciudadanos y Vox.De hecho, Sánchez ha considerado que si en la política española ha surgido un trillizo, en alusión a Vox, es por el discurso que se ha ido radicalizando entre losA esos dos mellizos el presidente les ha afeado que usen el drama que vive Venezuela para "uso doméstico" con el único fin de utilizarlo para reprochar al Gobierno su acuerdo con Podemos. "Y eso es no tener vergüenza,", ha denunciado, echándoles en cara que no tengan en cuenta que él, siendo líder de la oposición, no reconoció la legitimidad de las últimas elecciones venezolanas o que periódicamente se reúna con representantes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.