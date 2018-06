Horrach ve "probable" que Urdangarin entre en la cárcel

El exfiscal del Caso Nóos, Pedro Horrach, ha afirmado este lunes que la inviolabilidad de la que goza el Rey, según el artículo 56 de la Constitución, debería estar sujeta a "límites determinados" tras la implicación de la Corona en el Caso Noos en el que el Rey Juan Carlos I no puedo declarar en los juzgados porque así se establece en la 'Carta Magna'.

"Me parece que cualquier inviolabilidad o inmunidad debería estar sujeta a unos limites determinados, en este caso no hay límite alguno. No todo se puede realizar, no todo es permisible" ha señalado Horrach en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

En su opinión, la monarquía es una institución "anacrónica", "obsoleta" y que va a "desaparecer". Asimismo, ve "probable" que Iñaki Urdangarín, condenado a seis años y tres meses de cárcel, ingrese en prisión porque ha cometido "delitos graves que llevan aparejadas penas graves". El medio digital 'Ok Diario' asegura que el fallo del Supremo se conocerá este martes.

Además, Horrach considera que "difícilmente" una apelación a una segunda instancia, en este caso al Tribunal Supremo, pueda sustituir el criterio de las magistradas de la Audiencia Provincial que editaron la sentencia.