No han querido esperar ni un día. Los seis concejales del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, liderados por Luis Gestoso, han marcado este lunes, sólo dos días después de la constitución de la nueva Corporación, su principal objetivo como oposición al nuevo equipo de Gobierno de José Ballesta. Gestoso ha anunciado que todos los ediles del partido de Santiago Abascal en la capital han firmado un escrito en el que exigen al alcalde de Murcia que cumpla lo que prometió durante la campaña electoral: la suspensión inmediata de las obras de movilidad y su reversión. Gestoso ha recordado que el líder del PP se comprometió a paralizar las obras el 29 de mayo. “Entonces no podía porque no era alcalde, ahora sí, pero hoy hemos recorrido todas las obras y no hay ninguna de ellas parada, el señor Ballesta no ha firmado ninguna paralización”.

Gestoso, que compareció acompañado de sus cinco ediles, insta no sólo a paralizar los trabajos sino también a retirar los obstáculos vinculados a las obras que se han colocado y pide “que se reabran carriles al tráfico para que se quite este caos que lo único que genera es contaminación”. Entre las obras que requieren una paralización inmediata el futuro portavoz de Vox citó algunos puntos de Gran Vía, los accesos por Ronda Norte o Pío Baroja. También cree necesario que se inicie lo antes posible las reuniones con vecinos y comerciantes. Sostiene Luis Gestoso que ha podido reunirse con técnicos de la Unión Europea, en el marco de unas jornadas sobre fondos europeos, que le han asegurado que los trabajos se pueden paralizar fácilmente. “Ballesta solo tiene que firmar un decreto y hacer uso de sus competencias”. Además, señala que, en unos meses, el nuevo equipo de Gobierno puede remitir a la Comisión Europea un plan alternativo para que “Murcia deje de parecer una zona de guerra y recuperar los 2.000 aparcamientos que han quitado o tienen previsto quitar”. Reorientar las inversiones a las pedanías Asegura el líder de Vox que una parte importante de los fondos europeos que financian este proyecto debe reorientarse a cubrir las múltiples deficiencias que presentan las calles, caminos, aceras y en el sistema de alumbrado de las pedanías del municipio. “No se puede hacer un plan de movilidad sin dar alternativas a la gente, que, por ejemplo, viene de las pedanías a la ciudad para trabajar, porque no ahora mismo no hay un transporte público adecuado; y lo primero es eso, dar un servicio a las pedanías como dios manda”, ha indicado. Sobre los carriles bus, indicó que según ha podido saber por algunos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, “aquellos que tienen menos de cuatro kilómetros son inoperantes y lo único que generan es más atasco y más contaminación, por eso no puedes llenar la ciudad de carriles bus y bici, porque generas caos y es lo que está pasando”. Preguntado por el riesgo, expuesto por el anterior equipo de Gobierno, de que Murcia tengan que devolver los fondos europeos si se paran las máquinas, Gestoso responde que “el dinero que hasta ahora se ha invertido en esos trabajos es mínimo, en comparación con el lío que generan”. Asegura que no se van a perder esos fondos “si se gestiona bien la comunicación con Bruselas”. “Ahora mismo no hay nada irreversible”, sostiene. En cuanto a la necesidad de acordar con las empresas adjudicatarias el parón de las obras para evitar indemnizaciones, Gestoso le restó importancia. “Se puede negociar con ellas, ver el contrato, y ver la forma de compensarlas”. Asegura que la mayoría de las adjudicaciones se han hecho a la empresa municipal, algo, afirmó, que su grupo municipal va a investigar. “Vamos a ver cómo se ha adjudicado eso, dónde ha ido el dinero, qué ha hecho Urbamusa con las subcontrataciones, eso lo vamos a investigar bien, porque desde luego hacer unas obras con estas prisas y es despropósito hay que investigarlo, no sólo por el estropicio que está causando en la ciudad sino que está afectando a la calidad de vida de todos”.