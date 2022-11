La Asociación Murciana de Padre e Hijos con Espina Bífida ha denunciado hoy que durante las dos últimas semanas ha sufrido el corte del suministro eléctrico en su actual sede, ubicada en la calle Sierra de Gredos de San Andrés, un inmueble cuyo titular es el Ayuntamiento de Murcia y que tiene cedido desde hace cerca de 42 años a este colectivo. La presidenta de la asociación, Carmen Gil, ha informado, en una rueda de prensa realizada frente al Ayuntamiento, que esta mañana la luz había vuelto a su sede.

“Han sido 15 días muy difíciles, no hemos podido dar un servicio directo a las personas con espina bífida y a sus familias, usuarios de cero a tres años, y de 70 a 80 años, personas vulnerables con muchas necesidades a nivel hospitalario, social, y del día a día, y si no tenemos luz, no tenemos acceso a los ordenadores, a los expedientes de nuestros usuarios, a la evaluación y valoración de proyectos, 15 días sin poder hacer nada”, lamenta Gil, que recuerda que “hoy en día no se le puede tocar el suministro a un solo okupa, ni a un museo, pero ¿por qué sí a una ONG?”, se pregunta.

Según el concejal de Fomento y Contratación, Mario Gómez, el origen del corte de este suministro se encuentra en "una estafa" por parte de una comercializadora que, sin consentimiento del Consistorio, había cambiado la titularidad del contrato de suministro a un tercero que, tras recibir la factura, se dio de baja del servicio. “El Ayuntamiento de Murcia no ha cortado el suministro eléctrico en ningún momento, hemos trabajado desde el primer momento, en cuanto tuvimos conocimiento del problema, en solucionar lo ocurrido y ayer procedimos a la autorización de una nueva alta”, explicó Gómez.

Por su parte, la representante de los usuarios con espina bífida quiso aclarar que las relaciones con el Consistorio siempre han sido y son buenas, y que Iberdrola ha colaborado con ellos desde hace más de 20 años.