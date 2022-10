Decenas de personas se concentraban este sábado por la tarde en Belluga, en Murcia, por el retraso de la Ley Trans, ya que “el Gobierno de la nación ha vuelto a engañarnos”, lamentó, micrófono en mano, Jesús Costa, presidente de No Te Prives, colectivo que convocó la protesta.

Costa insistió antes, en declaraciones a los periodistas, en que “necesitamos que la Ley Trans no tenga más impedimentos: no estamos dispuestas a que se negocie con los derechos de las personas trans”. “Se les está volviendo a cuestionar que tengan o no derechos, que sean o no sean enfermas, y eso el colectivo LGTBI no lo vamos a permitir”, dejó claro.

“No somos una moda ni una tendencia: somos una realidad y exigimos nuestros derechos”, destacó el presidente de No Te Prives. “Exigimos al Gobierno de la nación que no dilate más la aprobación de la ley”, hizo hincapié.

La Ley Trans, que defiende la libre autodeterminación de género, volvía a poner en evidencia las discrepancias en el seno del Gobierno central de coalición, de PSOE y Podemos.

Félix Peñalver, coordinador del área Trans de No Te Prives, pidió “que dejen ya de 'patologizarnos', como pasó con la homosexualidad en los años 90”. Destacó que van a “sumar y no restar ningún derecho”.

Otra persona trans presente en la concentración, Sam, habló de la necesidad de “demostrar esa furia trans” ante el PSOE, ya que la norma aplazada “la necesitamos para sobrevivir”.

"Estamos hartes"

“Los bloqueadores en menores no tienen efectos secundarios irreversibles: sirven para darnos tiempo en nuestra decisión y salvar vidas”, recordó luego Sam.

“Derechos trans, derechos humanos”, corearon, al igual que “no somos un debate”. Los congregados leyeron un manifiesto, que todos los presentes pudieron entender, al haber un intérprete en lengua de signos.

“Estamos hartes (sic), pero no nos estamos cansando. Carla Antonelli ni pudo más y se dio de baja en su partido: esta acción fue la gota que colmaba un vaso a rebosar”, leyó Félix Peñalver.