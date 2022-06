"La gente me dice que por qué conduzco un camión de Bomberos, si tengo una carrera universitaria"

Irene Sánchez, de 28 años, es la primera mujer conductora que formará parte del cuerpo de Bomberos de Murcia, algo que para ella supone hacer realidad «mi sueño desde pequeña», explica la joven, que atiende a La Opinión en el parque, tras tomar posesión en un acto en el Ayuntamiento. Según datos de 2020, España cuenta con 20.041 bomberos, de los cuales solo 168 son mujeres: tan solo representan un 0,83% del total. Sánchez es pionera en la Región.

Primero de todo, enhorabuena. ¿Qué se siente?

Ahora mismo soy la persona más feliz del mundo, he cumplido mi sueño desde que era pequeña. Porque mi padre y mi tío son bomberos y yo me he criado desde pequeña aquí en el parque. Es como volver al sitio donde he estado siempre. He cumplido un sueño, y eso no lo puede decir mucha gente.

«Hay que romper barreras y tú lo has hecho, seguro que te conviertes en un ejemplo para muchas otras mujeres que vendrán detrás de ti», ha dicho el alcalde en la toma de posesión. Usted cumplido un sueño y roto un techo de cristal.

¡Eso me ha dicho la concejala de Igualdad! Que he roto un techo de cristal.

¿Por qué cree que hasta ahora ninguna mujer había conseguido entrar en el cuerpo en Murcia?

Es como todo. Un trabajo en el que estás rodeada de hombres... y, en el caso de ser conductora, es que los carnés de camión los tienen muy pocas chicas. Entonces está un poco limitado. Pero se ven cada vez más mujeres en las autoescuelas sacándose los carnés de camión, así que creo que, de aquí a unos años, cada vez más chicas se van a ir animando. En las oposiciones está para conductor y para bombero: en las de conductor, las pruebas físicas sí que son más asequibles.

"Hay que tener responsabilidad de cara a la gente que está en la carretera: muchos no ven el peligro"

¿Y qué se siente al volante de un vehículo de Bomberos? ¿Una especial responsabilidad?

Claro: responsabilidad, porque tienes que llevar un camión que va lleno de gente. En el camión no voy yo sola, van más compañeros. Luego, cuando vas a una intervención, tienes que tener mucho cuidado con las personas que están cruzando. En prácticas ya hemos salido a intervenciones y nos hemos dado cuenta de que hay que tener mucha responsabilidad de cara a la gente que está en la carretera: muchos no son conscientes del peligro que tiene un camión.

Que no es pequeño.

No, no. Un camión de Bomberos pesa 16 toneladas o algo así. No todos pesan lo mismo.

¿La vocación le viene entonces de familia?

Sí, sí, sí, por mi padre y mi tío. Mi padre es cabo y mi tío es sargento en el Ayuntamiento de Murcia. Mi padre yo creo que está todavía más contento que yo: desde que empezó la oposición, comenzó a ayudarme. Mi aprobado ha sido gracias a mi padre, que ha estado encima de mí, ayudándome en todo lo que podía.

¿Y sus amistades? ¿Les parece rara su vocación?

Mis amigas están acostumbradas. Desde los 20 años, que cumplí la edad para sacarme el carné de camión, me empecé a preparar, porque yo quería ser conductora de Bomberos. De hecho, yo estudié en la universidad (Física en la UMU) y la gente me dice: ‘¿Por qué no te dedicas a lo que has estudiado?’ La gente dice que, con carrera universitaria, que por qué voy a conducir un camión de Bomberos. Y yo quería estudiar, pero dedicarme a esto. Y mis amigos, cada vez que nos vamos por ahí de viaje, me dejan el coche, se fían de mí… Desde que tengo uso de razón, quiero ser bombera. Y, cuando te enteras de que en los Bomberos hay un puesto de conductor, y a mí me encanta conducir… De hecho, tengo fotos de pequeña con los trajes de mi padre. Esto es como volver otra vez a mi casa.

¿Y cuál es su próximo reto, después de romper este techo de cristal?

Yo ya puedo decir que he cumplido mi objetivo en la vida y mi sueño. Ahora ya es seguir formándome y seguir aprendiendo dentro del cuerpo.