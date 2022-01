en el limbo. Una treintena de conductores de autobús se concentraron ayer en la Consejería de Fomento para denunciar que no han sido subrogados tras la implantación de los nuevos sistemas de transporte público colectivo por parte del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno regional. Entre ellos se encontraban los tres profesionales que cubrían la línea 51 de Los Valientes a Molina y que ha desaparecido con el traspaso de competencias de la Comunidad al Ayuntamiento; al ser metropolitana Murcia no la asumió y la Administración de Molina dijo no estar interesada en mantenerla.