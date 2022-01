La condena que obliga al Ayuntamiento de Murcia a pagar casi 400.000 euros por las obras del Cuartel de Artillería, tal y como adelantó LA OPINIÓN, suscitó a lo largo de la jornada de ayer diversas reacciones políticas. Ese montante corresponde a la reclamación de la empresa constructora por la diferencia de las mediciones llevadas a cabo y los precios de la reforma en los pabellones 1 y 2 del Cuartel. En la sentencia se reconoce que las mediciones realizadas por la empresa que hizo la remodelación eran correctas y que no era necesario acudir a un modificado porque no excedía en un 10% el precio inicial de la obra, que fue adjudicada en el año 2018 por 3,1 millones.

Según el edil del PP, Eduardo Martínez Oliva, «el responsable de la sentencia por la que se ha generado un perjuicio económico al Ayuntamiento y a todos los murcianos es el que fuera concejal de Contratación durante los últimos tres años: Mario Gómez». El concejal popular hizo ayer referencia a una nota de prensa de Cs en julio de 2019 en la que Gómez informa que paralizó el pago de los sobrecostes del Cuartel por no estar debidamente justificados.

Por su parte, Gómez recordó ayer que las facturas «se emitieron en 2018, cuando Cs no estaba en el gobierno ni yo en Contratación». El actual edil de Fomento explicó que durante las obras se hicieron unas modificaciones «de manera irregular por parte del anterior equipo de Gobierno». Recordó que este tipo de procedimientos «están perfectamente reguladas por la ley» y que no se puede realizar un modificado «si no hay un presupuesto previo y una autorización por parte de la dirección de obra con un acta de replanteo y un acta de aprobación de precios contradictorios, y todo eso debe aprobarse por el órgano de contratación, de lo contrario, no se pueden ejecutar las obras». Estas irregularidades, según el vicealcalde, estarían recogidas en la sentencia. Además, Gómez señala que se propuso una solución para subsanar las irregularidades, pero igualmente no se realizó el pago a la empresa por lo que ésta procedió a denunciar los hechos. Ese impago «ya dependía del concejal de Hacienda y de los servicios jurídicos del alcalde», afirmó Gómez.

Decenas de seguidores del PP piden la dimisión de José Antonio Serrano

Decenas de simpatizantes, afiliados y cargos del PP se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Murcia para exigir la dimisión del alcalde de Murcia, José Antonio Serrano y para apoyar la moción de reprobación contra él. Los concentrados entienden que los argumentos por los que se justificó la moción de censura en marzo de 2021 están siendo desarmados por la Justicia. Hacen referencia así al archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia por irregularidades en el contrato de Parques y Jardines, el conocido caso de los ‘vídeos render’ de exalcalde José Ballesta.