Un vecino de la pedanía murciana de Los Dolores denunció en redes sociales haber recibido «amenazas de muerte» de otro vecino tras pedirle, «de una forma pedagógica», que no le prendiese fuego a unas ramas. «Iba con un amigo y mi animal de compañía, empecé a oler el humo y enseguida vi la llamarada. El hombre salía con su coche para irse de la zona y dejar aquello ardiendo», explica a esta Redacción.

«Le dije que por favor lo apagara, que sabía perfectamente que ese tipo de práctica estaba prohibida y que era perjudicial para la salud».

A continuación, asegura que el vecino, un hombre mayor, le profirió varios insultos: «Me llegó a decir que me fuera de allí o me pegaba una paliza y me mataba. También dijo que iba a llamar a su hijo para que me diera también».

El afectado dio el aviso a la Policía Local para que tuviesen en conocimiento esta quema y «dejar constancia que esa persona me había amenazado».

Asimismo explica que al día siguiente salió por la mañana a la calle «con miedo, el tiempo justo y necesario», porque «hoy en día, ante la falta de civismo, puede pasar de todo».