«Hay una cantidad ingente de casos sobre desarrollos urbanísticos por resolver, por no hablar de las denuncias de empresas concesionarias por impagos de los Gobiernos anteriores, millones de euros en los juzgados; la gestión pública del PP ha sido una absoluta aberración porque ha ocultado la realidad», sostiene el vicealcalde y edil de Fomento, Mario Gómez, que eleva la cifra aportada ayer por LA OPINIÓN de 91,4 millones de euros a cuenta de las reclamaciones empresariales por convenios urbanísticos malogrados a 116,8 millones de euros al incluir los pagos en especie, como la rehabilitación del Casino. Gómez cree que no será posible llegar a un acuerdo con las empresas afectadas, ya que «ha pasado mucho tiempo». Recuerda que la responsabilidad no sólo recae en el exalcalde Cámara, sino también en Ballesta, que durante la tramitación de los convenios fue consejero de Obras Públicas. Pese a que el dinero del aprovechamiento urbanístico debería estar muy controlado, al edil le «sorprende» que no hubiese un correcto seguimiento; «ahora tenemos que saber dónde están esos millones».

El alcalde José Antonio Serrano señaló que tuvo conocimiento de esta información «hace unos días; vamos a trabajar para encontrar pronto una solución».