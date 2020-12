Cuatro arrestados en La Fama con 26 gramos de cocaína y 13.800 euros

Agentes de la Policía Local de Murcia detuvieron este lunes a los cuatro ocupantes de un turismo, cuyo conductor había cometido una infracción de tráfico, por un delito contra la salud pública al ser sorprendidos con más de 26 gramos de cocaína, presuntamente destinada a su venta ilegal.

En un comunicado, la Policía Local de Murcia ha señalado que los hechos se produjeron en la tarde de este lunes cuando una patrulla del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana observó que un turismo cometía una infracción de tráfico en la calle Antonete Gálvez, por lo que decidió ordenar al conductor detener el vehículo en la avenida de la Fama.

Los agentes comprobaron que el turismo estaba ocupado por cuatro personas, iniciándose a continuación las tareas de identificación de todas las personas, que se mostraban inquietas ante la presencia policial.

En ese momento, la mujer que iba en el asiento del copiloto intentó ocultar un bolso de mano que portaba, por lo que se procedió a su incautación, comprobando que contenía 13.800 euros, 7.000 pesos colombianos y 500 bolívares venezolanos, sin poder indicar con claridad su procedencia.

En un registro posterior se localizó en el interior del vehículo un envoltorio de plástico con una sustancia blanca en forma de roca, al parecer cocaína, con un peso de 26,396 gramos, además de 7 teléfonos móviles, varios lápices de memoria y tarjetas microSD.

Los agentes detuvieron a los ocupantes, una pareja española de 30 y 18 años de edad y otra pareja de colombianos de 22 y 20 años de edad, por un presunto delito contra la salud pública al considerar que la droga estaba destinada a su tráfico ilegal.

Además, los policías locales denunciaron a los cuatro pasajeros por no llevar mascarillas e incumplir el límite de tres personas no convivientes en un vehículo, debido a la pandemia de coronavirus, por portar un arma –objeto contundente- de modo negligente y por tenencia de marihuana, no constitutiva de delito.

Finalmente, el turismo se inmovilizó en el depósito municipal para su puesta a disposición judicial.