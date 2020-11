El Tranvía defiende su seguridad frente a los contagios

Desde el Tranvía de Murcia, en respuesta a las críticas de una usuaria, han defendido en su cuenta de Twitter la seguridad de su servicio frente a los contagios de coronavirus.



La usuaria ironizaba que "el covid es de contagio selectivo y solo actúa en bares" y señalaba que en el tranvía había aforo ilimitado y no se respetaban las distancias de seguridad, acreditándolo con una imagen. El Community Manager del servicio de transportes murciano le replicaba entonces que "en el tranvía no se come, no se fuma, no se bebe", además de que "la gente suele viajar sola y sin hablar y todo el mundo lleva mascarilla".





Hola, en el tranvía no se come, no se fuma, no se bebe. La gente suele viajar sola. Sin hablar, y todo el mundo lleva mascarilla. Los viajes son cortos y se siguen estrictos protocolos de limpieza, desinfección y renovación de aire. https://t.co/8RHaqR0774 Un saludo! — Tranvia de Murcia (@tranviademurcia) November 10, 2020

01/10/2020. Hora 14:38. Linea 31B, #Murcia -> Alquerías. A la altura de Puente Tocinos. Con 0 distancia de seguridad no cabe ni un Consejero en el autobús... #MovilidadInsostenible pic.twitter.com/DRaDH2CJqW — Nicolás Fenoll (@NicolasFenoll) October 1, 2020

Servicios mínimos en el autobús de Murcia - Arrixaca. Todo el sentido del mundo. pic.twitter.com/tJra7Xg2cT — Irene G. Gázquez ??????????? (@Burrarrum_) November 4, 2020

Cuándo veremos campañas de concienciacion dirigidas a empresas de transporte? Hoy con @Alsa_autobuses Murcia-hellin con 2 asientos libres en todo el autobús.

Luego se culpa a los jóvenes y se cierran bares. — Claudia?? (@claudiarm_) November 6, 2020

Bares, teatros, cines, salas cerradas. Los que pueden estar abiertos respetando las normas y distancias de seguridad.

Ahora estoy en un autobús de ALSA Murcia - Madrid con aforo casi completo y con 5 cm de separación.

Solución de Alsa: paga 10 euros más.

No entiendo nada. — alicia reinaldos (@alicia_14_) November 10, 2020

"Los viajes son cortos y se siguen estrictos protocolos de limpieza, desinfección y renovación de aire", zanjaba. No es la primera, ni será la última, polémica que se vive con el transporte público en la Región, ni concretamente en Murcia, donde a diario se pueden encontrar quejas en las redes sociales de lo que los usuarios consideran un "sinsentido" con respecto a las normas sanitarias para frenar la pandemia: