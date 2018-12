Casado respaldará el sábado en Murcia la candidatura de Ballesta a la Alcaldía

Estaba sobre la mesa desde hace meses, su entorno tenía claro que repetiría y volvería a liderar la lista del PP al municipio de Murcia, pero el alcalde de la capital de la Región, José Ballesta, ha mantenido la tensión todo el tiempo que ha podido respaldándose en que su candidatura era «una decisión personal que debía meditar» con la familia. Ballesta repetirá y se volverá a presentar a las elecciones municipales en 2019 y para ello contará con el respaldo del presidente nacional del PP, Pablo Casado, quien visitará el sábado Murcia para proclamar su candidatura, tal y como adelantó ayer LA OPINIÓN.

Casado también aprovechará la visita para confirmar la candidatura de Fernando López Miras a la Presidencia de la Comunidad.

El presidente nacional del PP iniciará mañana viernes en Albacete su 'vuelta a España' para anunciar a los candidatos populares a las elecciones municipales, autonómicas y europeas, acto tras el cual hará parada en Murcia el fin de semana. En la capital de la Región la cita será el sábado a las 12 de la mañana en el Teatro Circo, donde serán presentados ambos candidatos, municipal y autonómico.

Preguntado ayer por su candidatura, Ballesta reconoció que tras las elecciones andaluzas se intensificaron las conversaciones que venía manteniendo con la dirección nacional del PP. «He presentado mi proyecto de ciudad para Murcia (Fortalezas del Rey Lobo, Conexión Ronda Sur y un nuevo modelo de transporte). Quería el apoyo sin fisuras a estos proyectos para que cuando Pablo Casado sea presidente de España tenga claro que esos proyectos son prioritarios» para la ciudad.

El alcalde de Murcia indica que «este apoyo público y explícito está cerca de producirse», en referencia al acto del próximo sábado, y dice sentirse «abrumado, sobrepasado e inmensamente agradecido a todas las personas que me han apoyado para que vuelva a presentarme y repita en la candidatura». Respecto a la lista que presentará, el futuro candidato del PP a Murcia afirma que desde la dirección nacional del partido «me han dado las libertades y seguridades para elegir a las personas que tendrían que acompañarme» y aunque no ha querido adelantar ningún nombre, sí que reconoce tener diseñados los perfiles y el tipo de personalidad de quienes le acompañarán, «pero no los nombres». En este caso, José Ballesta incide en que esa libertad para formar el equipo es una de las condiciones que ha planteado a Madrid.

Desde el propio partido, la vicepresidenta autonómica del PP y concejala del equipo de Ballesta, Maruja Pelegrín, indicó en la tarde de ayer que están contentos e ilusionados, «aunque tenemos pocas noticias porque acaba de confirmarse» la candidatura de Ballesta a la Alcaldía para optar a la reelección y «estamos a la espera de más información». Pelegrín explicó que «cuatro años no son suficientes para ejecutar el proyecto de ciudad que él tenía en mente y tendrá que seguirlo, por lo que confío en que los murcianos hayan visto en este equipo de Gobierno, con Ballesta a la cabeza, un equipo que ha liderado un proyecto importante para este municipio».

Por su parte, Fernando López Miras encabeza la candidatura autonómica, tal y como recogen los estatutos del PP, que indican que el presidente autonómico del partido es el candidato a la Presidencia de la Comunidad.