Ruta guiada por las trincheras de la Guerra Civil en Murcia

La Dirección General de Medio Natural y el experto en trincheras de la Guerra Civil y bombero Isidoro Munar realizarán este próximo domingo una ruta guiada para dar a conocer estas construcciones de 1937, los distintos elementos que las componen y su funcionalidad.

La ruta visitará un tercio de las trincheras existentes en el Parque Regional El Valle y Carrascoy, aquellas más cercanas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y el Valle Perdido, que conservan su estructura y son visibles a simple vista y fáciles de localizar para los visitantes de la zona.

Con esta actividad, el experto Isidoro Munar ha logrado su objetivo, poner en valor este patrimonio al que ha dedicado gran parte de su tiempo junto a su compañero Pedro José Moñino, que se han dedicado durante los últimos años a encontrar y documentar por el monte trincheras de la Guerra Civil, y ya tienen datadas 150 desde Guardamar (Alicante) hasta Águilas. Ambos afirman que sólo en el Valle Perdido hay 4.000 metros de trincheras de la Guerra Civil que, detallan, nunca se llegaron a emplear durante la contienda española.

«Es una pena que esto no se conozca y no se visite por los propios murcianos. Le preguntas a alguien en la zona y no les suena nada», lamentaban ambos expertos durante una entrevista a este periódico.

A su juicio, es importante «que se ponga en valor lo que tenemos en Murcia, que cualquier murciano pueda conocerlo». «No hablamos de bandos ni de política, hablamos de fortificaciones. Son elementos históricos», remarcaban ambos al respecto.

Munar entonces destacaba que, en España, «otras comunidades y ayuntamientos han visto el valor histórico y el potencial turístico de estos conjuntos. Han sabido potenciarlos y cuidarlos, dándoles una actividad totalmente distinta para la que fueron construidos».

«En algunos de ellos ya se han creado recorridos que permiten la visita y el conocimiento de estos lugares fortificados, poniendo en valor estas zonas y permitiendo la posibilidad de visitarlas a todo aquel que quiera conocerlas, estudiarlas, o simplemente hacer deporte en una zona habilitada para conocerlas», subraya Munar.

Para poder realizar la ruta guiada, es necesario inscribirse en la web 'http://vecinosalberca.blogspot.com' . El inicio de la ruta está programado para las diez de la mañana y tendrá una duración de tres horas y media.