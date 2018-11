"Cientos de solares son vertederos hasta con animales vivos y muertos"

El Gobierno responde a la crítica que en lo que va de año el Ayuntamiento ha invertido 107.000 euros en limpieza.

El PSOE de Murcia denunció ayer que en el municipio hay «cientos de solares , tanto públicos como privados, en estado de abandono, convertidos en muchos casos en vertederos con animales vivos y muertos», y que no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad que establece la ordenanza municipal al respecto.

El concejal Enrique Ayuso consideró que el equipo de Gobierno está haciendo dejadez en sus funciones en este aspecto y no actúa con contundencia desde el servicio de Disciplina Urbanística para acondicionar estos solares. Como ejemplo, mencionó los casos de las pedanías de Nonduermas y Algezares, con 23 y 26 solares detectados en ellas, respectivamente, en los que no se cumplen las condiciones de limpieza adecuadas, generando no solo un problema de imagen para el municipio, sino también de salud. El partido calcula que hay «cientos» de solares abandonados en el municipio, especialmente en las pedanías, pero también en barrios como el Carmen, Espinardo o Ronda Sur.

Ayuso insistió en que no se está cumpliendo la ordenanza municipal que obliga a que todos los solares, sean públicos o privados, estén limpios y vallados. En el caso de los públicos, es obligación del ayuntamiento, mientras que en los privados, son sus propietarios los que deben hacerse cargo y, en caso contrario, el Consistorio cuenta con una partida de un millón de euros para actuar de manera subsidiaria.

Además, recordó que el pleno de julio de 2017 aprobó por unanimidad una moción impulsada por su grupo por la que se pedía poner en marcha campañas de concienciación para el mantenimiento de los solares, un refuerzo del servicio de Disciplina Urbanística con medios humanos y económicos y un acuerdo de colaboración con las juntas municipales para atajar el problema, pero ninguno de los acuerdos se ha llevado a cabo. También propuso la adecuación de algunos de estos espacios como aparcamientos y dotar de más recursos a Disciplina Urbanística.

El edil de Educación, Relaciones con las Universidades y Patrimonio, Rafael Gómez, contestó que en lo que va de año el Ayuntamiento ha invertido cerca de 107.000 euros en labores de vallado y limpieza de una treintena de solares municipales, con una superficie total de unos 130.000 metros cuadrados.