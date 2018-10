El concierto de Melendi suspende las clases en el Conservatorio de Música de Murcia

Como consecuencia del concierto de Melendi en el patio del Cuartel de Artillería esta noche a las 21:30, el Conservatorio de Música de Murcia ha suspendido a partir de las 15:30 horas todas las actividades del centro, lectivas y no lectivas.

Así lo ha anunciado el director del Conservatorio, Jonatan Rives Beneite, quien ha explicado que la suspensión de las actividades se lleva a cabo "tras haber tratado de solucionar los problemas que prevemos van a darse, y que ya se están dando en estos momentos, con los promotores del concierto y con la Policía Local".

Las enseñanzas del Conservatorio se desarrollan entre el pabellón 3 del Cuartel de Artillería y el edificio del IES El Carmen, por lo que el director asegura "no poder garantizar ni el acceso ni la seguridad de los usuarios del Conservatorio de Música de Murcia", por lo que considera que "lo mejor es suspender las clases en ambos edificios":

De esta medida ha informado personalmente al inspector del centro, al Inspector Jefe y al propio Director General de estas enseñanzas.

Las clases se reanudarán con normalidad el próximo lunes día 29. Asimismo, para mañana sábado estaba prevista la apertura del centro para actividades desde las 9:00 a las 14:00 horas y así se mantiene.

Ahora Murcia ha mostrado su indignación ante lo ocurrido. La concejala Alicia Morales afirma que "es muy grave que se haya llegado a este punto, tras dos años de constantes denuncias de Ahora Murcia, de usuarios de las diferentes instalaciones ubicadas en el Cuartel, y de vecinos y vecinas, acerca de las graves molestias que ocasionan la celebración de macroeventos en el patio central de este edificio, además del peligro que supone el montaje y desmontaje de los escenarios".

Morales critica que "el Partido Popular priorice los eventos organizados por promotores privados muy por encima del buen funcionamiento de los numerosos espacios ubicados en los diferentes pabellones del Cuartel: además del Conservatorio, una guardería, la biblioteca, el acuario de la UMU".

"Desde Ahora Murcia no paramos de denunciar", apunta, "que el patio del Cuartel de Artillería no es el lugar adecuado para macroeventos; no está preparado para ellos, y provoca molestias durante días con el montaje y desmontaje de los enormes escenarios; los ensayos; la acampada durante días de jóvenes y la acumulación de basura que el Ayuntamiento tarda hasta dos días en recoger".

La concejala señala que, además, "el trasiego de grandes de camiones y los elementos del escenario durante su montaje suponen un peligro, como ya certificó un informe de la Consejería de Educación en julio de 2016. Y a todo eso hay que sumar que recientemente se ha tenido que vallar, impidiendo su uso, el parque infantil situado en el Cuartel porque algunas de las personas que acampan para los conciertos hacen sus necesidades fisiológicas ahí".

En línea con el seguimiento que Ahora Murcia viene realizando de este problema desde hace dos años, el pasado mes de septiembre solicitó por escrito información al concejal de Cultura, Jesús Pacheco, sobre los conciertos que estaban previstos para septiembre y octubre.

"Solicitamos copia de los decretos de autorización para esos conciertos y copia de los planes de autoprotección presentados, así como copia de otros posibles informes municipales remitidos o recabados en relación a dichos eventos". "Solicitudes de información", afirma la concejala de Ahora Murcia, "de las que no hemos obtenido respuesta alguna".

Morales lamenta "que Ballesta y Pacheco apuesten por los macroeventos y por las iniciativas privadas en lugar de fomentar la cultura de base y la educación, como puede verse con los graves perjuicios que ocasionan al Conservatorio de Música, y que han culminado con esta cancelación de sus clases".