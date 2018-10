Dos estudiantes de Turismo de la UCAM, premios nacionales

El estudiante del Grado en Turismo, Francisco Más, ha conseguido el primer premio de la Asociación Española de Normalización (UNE) en la categoría de Trabajo Fin de Grado por su TFG ´Implantación de un destino turístico inteligente: Elche como caso de estudio´, entre todos los trabajos que se han presentado de las distintas universidades del territorio nacional y de distintas disciplinas académicas. "El TFG se centra en implantar una serie de propuestas priorizadas y programadas en el tiempo para implantar el destino turístico inteligente en Elche", ha explicado Francisco Más.

Los premios fueron entregados en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, coincidiendo con la jornada anual dirigida a presidentes y secretarios de Comités Técnicos de Normalización: "Para alguien que estudia Turismo, no existe un lugar más emblemático para recibir un premio a nivel nacional". Francisco Más también ha destacado tanto el profesorado, como el funcionamiento de la Universidad Católica de Murcia: "La facilidad que ofrece la UCAM a las personas que compaginan su trabajo con los estudios no se encuentra en otras universidades. Además, la atención del profesorado es excelente, estoy muy agradecido a todos los profesores, especialmente a María Dolores Gil, mi tutora del TFG".

Además, la alumna del Máster en Innovación y Marketing Turístico de la UCAM, Marisol García, también ha sido galardonada en estos premios por su Trabajo Fin de Máster ´Innovación aplicada en la detección y evaluación de los efectos del cambio climático en el turismo de costa por el aumento del nivel del mar´. "La realización del TFM con el que he logrado el reconocimiento refuerza mi desarrollo profesional y me abre la puerta a la innovación en campos tan complejos como el cambio climático", ha explicado Marisol García.