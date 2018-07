CROEM anima a los empresarios a 'arropar' el acto del AVE del Gobierno

La CROEM anunció ayer que se sumará al acto reivindicativo para reclamar la llegada inminente del AVE convocado por el Gobierno regional que se celebra esta tarde en el Auditorio Víctor Villegas de la ciudad de Murcia. A la convocatoria se sumarán también otras entidades como el Colegio de Ingenieros de Caminos, que ayer hacía pública su adhesión. En otros casos, como ocurre en el Colegio de Economistas, no se ha producido ninguna llamada a participar en la convocatoria, ya que según indicó el decano, Ramón Madrid, «esto no es una asociación que tenga una ideología política». No obstante, Madrid dejó claro que esta a favor de que el AVE llegue cuanto antes. «No apoyamos ni dejamos de apoyar a ningún partido ni debates políticos», dijo el decano en la presentación del Barómetro del Colegio de Economistas, aunque añadió que el AVE «debería llegar soterrado y tampoco tiene por qué demorarse».

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha convocado el encuentro de esta tarde en el Auditorio Víctor Villegas como respuesta al anuncio del delegado del Gobierno, Diego Conesa, de que el AVE no llegará a Murcia hasta 2020, cuando estén acabadas las obras de soterramiento. López Miras considera que el aplazamiento es «un ultraje» a la Región, al que pretende dar una respuesta contundente.

Por su parte, CROEM considera que «una vez comprometidas las obras de soterramiento, tanto en plazo como en partida presupuestaria, no tiene sentido que se rechace la llegada provisional del tren de Alta Velocidad, con los beneficios que ello comportaría a la ciudad de Murcia y en concreto al área urbana y comercial en torno al Carmen». Por este motivo, la patronal murciana, junto a sus 61 organizaciones y empresas adheridas, mostraba ayer en un comunicado de prensa su apoyo y adhesión a esta convocatoria.

A su vez, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, contestó a López Miras que la decisión del PSOE responde al mandato de la Asamblea Regional y del Ayuntamiento de Murcia. Conesa dijo que no tendría inconveniente en asistir este miércoles al acto convocado por el Gobierno regional en protesta por la llegada del AVE en 2020 para dar explicaciones al respecto, al igual que hizo en el evento festivo celebrado anoche las vías. Insistió en su disposición a explicar la postura del Gobierno central sobre la llegada del AVE y el soterramiento de las vías del tren y defendió la importancia de «escuchar a la sociedad civil» con respecto a este asunto.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, avanzó ayer que no iría al acto de la Plataforma en las vías, pero sí estará esta tarde en el convocado por el Gobierno.