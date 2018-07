La Fiscalía pide repetir el juicio que absolvió a Cámara

La Fiscalía Anticorrupción de Murcia ha pedido que se repita el juicio celebrado el pasado mayo en un Juzgado de lo Penal de Murcia que absolvió al exalcalde Miguel Ángel Cámara y a dos exaltos cargos de Urbanismo en el caso de presunta corrupción relacionado con el convenio firmado con el entonces dueño del Club Real Murcia Jesús Samper para la construcción del nuevo estadio de la Condomina.

Así se recoge en el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, en el que se afirma que procede que otro magistrado o magistrada se encargue de la celebración del nuevo juicio al haber perdido la titular del Juzgado su imparcialidad tras el dictado de la sentencia absolutoria.

Dice el recurso que la sentencia recurrida «omite pronunciarse sobre aspectos relevantes, lo que causa indefensión y vulnera la tutela judicial efectiva».

La apelación, que tendrá que ser resuelta por la Audiencia Provincial de Murcia, indica que caso de que este tribunal no estime procedente repetir la vista oral, lo que sí debe acordar es que se dicte una nueva sentencia en la que se dé respuesta a las cuestiones planteadas por el fiscal en el juicio y sobre las que nada se dice. Entre las omisiones que cita se encuentra la referida a la que la magistrada no ha dado respuesta a la necesidad de que las obras de nuevo estadio tenían que haber salido a pública concurrencia, y no ser encargadas directamente a través del convenio urbanístico a Samper. El recurso propiamente dicho, que ocupa casi doscientos folios, va acompañado de casi cuarenta anexos cuya inclusión es justificada por el fiscal con el argumento de que lo hace «para mayor comodidad de la Sala».