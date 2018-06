Cierre de iDental en Murcia: "¿Ahora le quito el aparato a mi hermana con alicates?"

Una señora acude a protestar diente en mano

«Va a denunciar El Raal entero», clamaba este miércoles por la tarde una de las personas que se concentraban en la puerta de iDental, en la localidad de Cobatillas. Un negocio que estaba cerrado a cal y canto. Según aseguran los afectados, a muchos de ellos el cierre de la empresa les han pillado en una situación de la que no saben cómo salir: ya han pagado el dinero de sus tratamientos, pero no los han terminado.

La voz de alarma la daba Josefa Muñoz, cliente de la clínica, cuando se acercó porque había tenido un problema con una pieza dental. Concretamente, «me quedado con el diente en la mano», explicaba la mujer, «y he venido con el diente a que me lo pongan». «Me comí un albaricoque mayero y se me cayó el diente. Míralo aquí». Y es que la mujer llevaba en el bolso el diente perdido. Ahora se ve «con el diente en la mano y sin perras. Y este se me menea», añade, señalándose otra pieza.

Lo que ha pasado, según contaron responsables de la empresa a la Guardia Civil, es que en la franquicia de Cobatillas han recibido una orden de la central: había que cerrar. Aún no se sabe si es algo temporal o definitivo. El caso es que, cuando estaban recogiendo sus cosas, miembros del negocio se encontraron con los afectados en la puerta, muy enfadados. Tan nerviosos vieron a algunos que los responsables de Idental decidieron llamar a la Benemérita. Varios agentes se personaron en el lugar, para que la gente que aún estaba en las instalaciones de la empresa pudiese salir sin problema. Ellos se fueron. Los damnificados se quedaron.

«¿Entonces el aparato se lo tengo que quitar yo ahora a mi hermana?», se preguntaba la joven Judith Molinero. «Se lo quitó yo con alicantes», espetaba.

Los afectados aseguraban que hay afectados en poblaciones como Santa Cruz, Cabezo de Torres y El Raal. Preguntados sobre qué harán ahora, afirman que su intención es denunciar. Que les han facilitado el teléfono de consumo y verán cómo hacerlo. Aunque tienen claro que «estos (iDental) se han fugado con las perras de todos».

Precisamente ayer, afectados por el cierre de clínicas iDental, agrupados en una plataforma con sede en la vecina provincia de Alicante (www.afectadosidental.org) anunciaban que está estudiando emprender acciones judiciales, «tanto civiles como penales», frente a los responsables de esta firma.

Desde Facua, donde ya han informado que han cerrado más de 15 clínicas en toda España, animan a los usuarios que hayan resultado afectados por los cierres de estos establecimientos que reclamen por los perjuicios causados.

Seducidas por anuncios y campañas que prometen una óptima financiación, muchas personas se ponen en manos, desde hace unos años, de clínicas dentales que son franquicias. Les sale más barato que ir a un dentista de los de toda la vida. Sin embargo, en ocasiones lo barato sale caro, como dice el dicho. Es lo que denuncian desde el Colegio de Odontólogos de la Región desde hace tiempo: cada vez son más los pacientes que acaban no sólo descontentos, sino destrozados.