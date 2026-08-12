Beniel encara tres semanas de música, tradición y encuentros

Beniel entra en el tramo central de unas Fiestas Patronales que extenderán su programación hasta el último día de agosto. Música, propuestas familiares, cultura, deporte y los actos en honor a San Bartolomé irán marcando las próximas semanas en distintos espacios del municipio. Son, como resume la alcaldesa, Mari Carmen Morales Ferrando, «días para salir, compartir y reencontrarnos», con citas dirigidas a públicos y edades muy diferentes.

Las celebraciones comenzaron durante el primer fin de semana de agosto, con música y comidas, antes de que el sábado 8 la plaza Ramón y Cajal acogiera la presentación oficial, la coronación de las reinas y rey y el pregón de Longinos Marín Rives. Benielense, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Murcia y antiguo vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia de la UMU, Marín fue el encargado de abrir oficialmente las fiestas. El Cine de Verano, con Mufasa, tomó el relevo el lunes 10 y Beniel Brilla III protagonizó la noche del martes 11.

La alcaldesa, Mari Carmen Morales, entrega una placa al pregonero, Longinos Marín. / Ayto. Beniel

Agua, música y noches de festival

La programación continúa este miércoles 12 con una tarde marcada por el agua. A las 18.00 horas habrá fiesta juvenil en el colegio Río Segura y una propuesta infantil, con hinchables y espuma, en la plaza Europa. Media hora después partirá el autobús de la VI Ruta Nocturna ‘El mar y las Perseidas’, que llevará a sus participantes al Parque Regional de las Salinas de San Pedro. Ya por la noche, desde las 22.30 horas, el colegio Río Segura recibirá a Deja Vu Todo Cafeína y a Raúl Casanova y Sergi DJ.

El jueves 13 comenzará con una gymkana familiar de juegos tradicionales en la plaza Europa, antes de que Universo Remember reúna, a las 22.00 horas en el colegio Río Segura, a varios DJs junto al benielense Ricardo DJ. Las entradas cuestan tres euros de forma anticipada y cinco en taquilla.

La música volverá a ocupar el mismo recinto el viernes 14 con una de las principales novedades del programa: el I Festival Pin8Sound. Desde las 21.00 horas, Melón Diésel y Elefantes encabezarán una noche de indie-pop que también contará con Dingy, Raúl Casanova y Carlos Sampere. El festival dispondrá además de zona de restauración y una Kids Zone gratuita. Las entradas tienen un precio de 23 euros anticipadas y 25 en taquilla.

El gran desfile toma las calles

Otro de los grandes momentos llegará el sábado 15 con el Gran Desfile de Carrozas. La comitiva partirá a las 19.00 horas y atravesará diferentes calles del casco urbano hasta alcanzar el colegio Río Segura. Allí, a las 22.30, actuará DJ Aponte; a medianoche se entregarán los premios y, a partir de las 00.30 horas, continuarán DJ Valdi y Bbyrizze DJ.

Tras el fin de semana, las actividades familiares y culturales ganarán protagonismo. El lunes 17 regresará el Cine de Verano a la plaza Europa con Lilo y Stitch. El martes 18, la plaza Ramón y Cajal acogerá a las 19.00 horas La magia A.I.R.E., un espectáculo que une magia y educación ambiental.

Recinto festivo tras el desfile de carrozas. / Ayto. Beniel

El miércoles 19 llegará el Encierro Infantil con toros hinchables, que saldrá a las 19.00 horas desde el Puente Viejo y terminará en la plaza Ramón y Cajal. En ese mismo espacio, a las 22.00, se celebrará la revista Bingo Verbenero, presentada por Sandra Bruman. Un día después, el jueves 20, la plaza San José ofrecerá juegos acuáticos desde las 18.30 horas y, por la noche, la programación regresará a Ramón y Cajal con Carmen Murcia y su espectáculo Abanico de coplas, seguido del grupo Cóctel Flamenco.

El viernes 21 combinará actividad física, talleres y humor. A las 19.00 horas habrá una máster class de bachata y zumba en la plaza Ramón y Cajal, mientras el Centro Social acogerá manualidades para niños desde los tres años. A las 22.30 horas, el Dúo de Ases, con Martínez como presentador, protagonizará la Noche de humor.

Deporte y espectáculo antes del día grande

El sábado 22 abrirá un capítulo deportivo con la presentación del C.D. Beniel para la temporada 2026/2027. El conjunto local se medirá al Real Murcia a las 19.00 horas en el campo Cristian Portugués ‘Portu’. Después, a las 22.00, la III Noche de Lluvias de Estrellas reunirá en la plaza Ramón y Cajal actuaciones populares de karaoke, playback, humor, magia, baile y música.

San Bartolomé, jornada central

La jornada central de las fiestas llegará el lunes 24, festividad de San Bartolomé. El día comenzará a las 8.00 horas con el repique de campanas y continuará a las 10.00 con el pasacalles de la Banda de Música Municipal. A mediodía se celebrará la Eucaristía en honor al patrón. Ya por la tarde, a las 20.30, la banda local acompañará en pasacalles a las reinas y rey de las fiestas antes de la Solemne Procesión, prevista a las 21.00 horas. La jornada concluirá a las 22.30 en la plaza Ramón y Cajal con la actuación del dúo Serendipity.

Recta final entre deporte, música y cine

El deporte tomará el testigo en la recta final. El miércoles 26 habrá una jornada con fútbol sala, baloncesto 3x3, mate, ajedrez y minivoleibol; el jueves 27 se celebrará una salida de rafting para mayores de 16 años; y el viernes 28 el campo ‘Portu’ albergará, desde las 19.00 hasta las 4.00 horas, el I Torneo Nocturno F11, con categorías infantil y cadete.

El sábado 29, la plaza Ramón y Cajal será escenario desde las 21.30 horas de la Gran Velada y Cena Popular de El Chusco, con un tributo a ABBA y la actuación de Llanto del Loco. El último capítulo llegará el lunes 31: el Cine de Verano despedirá la programación a las 22.00 horas en la plaza Europa con la proyección de Wicked.