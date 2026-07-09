Beniel estrena el festival PIN8SOUND con Elefantes y Melón Diesel como cabezas de cartel

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Beniel incorpora a la programación de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé el festival de música indie PIN8SOUND, que celebra su primera edición el próximo 14 de agosto en el recinto del CEIP Río Segura, con Melón Diesel y Elefantes como cabezas de cartel.

La programación se completa con las sesiones de los DJs Dingy, Raúl Casanova y Carlos Sampere, además de una zona infantil gratuita dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años, con monitores, actividades, manualidades, juegos y colchonetas. El recinto cuenta también con un espacio de foodtrucks que amplía la oferta gastronómica durante la celebración del evento.

Elefantes, grupo de pop/rock formado por Shuarma (cantante y compositor), Jordi Ramiro (batería) y Julio Cascán (bajista). / Elefantes

La concejala de Festejos, Alba Rodríguez, ha destacado que la incorporación de PIN8SOUND a la programación de las fiestas patronales “supone una apuesta ilusionante para ofrecer a vecinos, vecinas y visitantes una experiencia única en Beniel”. Rodríguez ha señalado que “contar con dos bandas nacionales de primer nivel como Melón Diesel y Elefantes es una oportunidad para vivir una noche inolvidable y seguir haciendo de las fiestas de San Bartolomé un punto de encuentro para todos”.

La concejala ha señalado que "PIN8SOUND nace con la vocación de convertirse en una cita de referencia municipal y regional dentro del panorama indie-pop, reforzando además la programación festiva de Beniel". Rodríguez ha animado a vecinos, vecinas y visitantes a "disfrutar de esta primera edición". Las entradas ya se encuentran a la venta, desde 23 euros, en Compralaentrada.com y, de forma presencial, en El Túnel de Carmen.

Melón Diesel y Elefantes protagonizan la parte central de una noche pensada para los amantes del pop-rock nacional y del sonido indie. Ambas bandas forman parte de la memoria musical de varias generaciones, con trayectorias consolidadas, directos reconocidos y canciones que han marcado la escena musical española. Su presencia en Beniel convierte esta primera edición del PIN8Sound en la gran cita musical de las fiestas patronales.

I edición del PIN8SOUND. / Ayuntamiento de Beniel

El próximo 8 de agosto, Beniel presenta públicamente la programación completa de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, en un acto que cuenta con la lectura del pregón, la presentación del cartel anunciador de esta edición y la coronación de los reyes y reinas de las Fiestas.

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La concejala de Festejos, Alba Rodríguez, explica que las fiestas patronales se extienden este año del 7 al 31 de agosto, con una programación de casi tres semanas que incluye conciertos, sesiones de DJ, actividades infantiles y juveniles, propuestas deportivas, cine de verano, actos tradicionales y espacios de convivencia para todos los públicos. "Queremos unas fiestas vivas, participativas y pensadas para que cada vecino y vecina encuentre su momento para disfrutar de Beniel", señala Rodríguez.