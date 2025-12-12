San Javier invierte en dos años un total de 3,5 millones de euros en pavimentaciones

El asfaltado y la reposición de servicios urbanísticos de las vías públicas es uno de los factores clave de la seguridad vial, calidad de vida, y también de la estética de las ciudades.

En San Javier se está apostando con inversiones millonarias, por la reposición y mantenimiento de calles y caminos en todo el municipio, como uno de los signos de progreso, una manera de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad universal y la calidad de vida de los vecinos. Por ello el Plan regional de Obras y Servicios 2024-2025 se ha dedicado íntegramente a la realización de un plan de asfaltado que afectó a 19 calles distribuidas en San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor, sumando un superficie total de 55.641 metros cuadrados.

En los próximos días empezarán obras por valor de 300.000 euros

El proyecto ha supuesto una inversión de 1.704.381,12 euros financiados con una aportación de 624.435 euros del Gobierno regional que se completa con la aportación del Ayuntamiento de San Javier que asciende a 1.079.946. La actuación se enmarca en el Plan de Obras y Servicios (SOS), una iniciativa de cooperación entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos para la mejora de infraestructuras municipales básicas, que resulta de gran utilidad para el gobierno local. La obra se ha llevado a cabo con un estudio previo que ha incluido un análisis medio georradar que entre otras cosas ha permitido actuar sin afectar a las redes de servicios soterradas, garantizando la evacuación de aguas pluviales al mantener las cotas pendientes actuales.

Las calles incluidas en el proyecto ya ejecutadas han sido en San Javier y Santiago de la Ribera: calle Sierra de la Pila, calle Cuenca, calle Madrid y calle Gerona, calle Zaragoza y Avenida Virgen de la Vega, carretera N-332, avenida Neptuno, calle Doctor Soler Hernández, avenida San Francisco Javier, calle Treinta y Uno de Octubre, calle Cabo Huertas, calle López Peña, avenida Virgen de Loreto, calle Virgen de la Caridad, calle Querubina Jiménez, avenida Patrulla Águila, avenida AGA, avenida Torre Mínguez, avenida del Mediterráneo y avenida del Retiro. En La Manga del Mar Menor se ha actuado en cinco tramos de la Gran Vía desde el kilómetro 8 al 13,5.

distintas calles de San Javier y La Manga que se han asfaltado durante el año / Ayto. San Javier

Sostenibilidad y accesibilidad

La sostenibilidad y la accesibilidad que han sido dos de los pilares del proyecto aportan valor a esa actuación en la que se ha optado por técnicas que minimizan la generación de residuos evitando la retirada y transporte de materiales a vertedero reduciendo con ello la huella de carbono además de que permite una rápida reapertura al tráfico. En materia de accesibilidad se ha intervenido en 53 pasos de peatones en las calles incluidas con actuaciones que permitan garantizar la continuidad del tránsito peatonal, especialmente para personas con movilidad reducida, mejorando la seguridad y la inclusión en el espacio público.

En 2026 se ejecutará un proyecto en el que ya se está trabajando por valor de 1,5 millones

El alcalde, José Miguel Luengo destacó la apuesta que hace el Gobierno regional por el municipalismo y la gran ayuda que supone para los ayuntamientos en este tipo de inversiones tan importantes para la ciudadanía y para el mantenimiento de las infraestructuras básicas municipales. En este sentido, el alcalde de San Javier añadió que el Ayuntamiento sigue invirtiendo en asfaltado, con nuevas acciones como la de El Mirador con una inversión de 300.000 euros, que empezará a ejecutarse en las próximas semanas, que contempla la calles Laureados de España, Los Rosales, el Sol y Pizarro, entre otras, o un nuevo plan que se ejecutará en 2026 y que supondrá una inversión de 1,5 millones, ya previstos en el Presupuesto municipal, incluyendo entre otras calles, la avenida AGA, avenida Los Migalos, Gran Vía de La Manga y otras. “En dos años habremos invertido en el municipio un total de 3,5 millones de euros en la mejora del asfaltado de nuestras calles”, asegura el alcalde.