El mayor presupuesto de la historia de San Javier impulsa su primer transporte urbano: cinco líneas desde 2026

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado este martes el presupuesto general municipal para 2026 que supera en un 6,29% al del año anterior con un importe total de 68.716.305,71 euros, lo que lo convierte en el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento de San Javier.

Una vez aprobado por el Pleno, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el concejal de Hacienda, Héctor Verdú, presentaron los detalles de las cuentas municipales que incrementan un 46% las inversiones, y congela los impuestos directos, con bajada del 18% en el IBI rústico, manteniendo el nivel de endeudamiento a final de 2026 en un 37% sobre los ingresos corrientes, “muy por debajo del 110% del máximo legal”.

El alcalde, José Miguel Luengo, manifestó que se trata de un presupuesto “ilusionante y transformador”. Luengo destacó el espíritu inversor del presupuesto aprobado hoy, “basado en el programa electoral con el que nos comprometimos esta legislatura” y cuyo eje principal es “la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.

José Miguel Luengo destacó las novedades que trae el nuevo presupuesto en materia de inversiones y gasto corriente, remarcando los 1,1 millones de euros que se destinará a la puesta en marcha por primera vez en el municipio, de un sistema propio de transporte urbano con cinco rutas que unirá todo el municipio, que se licitará en enero de 2026.

Asimismo destacó las 21 nuevas plazas de Policía Local que contemplan las nuevas cuentas y la inversión de 1,5 millones en asfaltado en todo el municipio, en materia de servicios públicos. Las cuentas municipales contemplan un nuevo contrato para el mantenimiento de la vía pública, y otro para el mantenimiento de parques y jardines. Las labores de urbanización de la fase más antigua del polígono Los Urreas que estaba sin recepcionar por el Ayuntamiento, será otro de los hitos del presupuesto que contempla una partida de 2,5 millones que se recuperarán con las cuotas de los propietarios.

El concejal de Hacienda, Héctor Verdú, explicó que el presupuesto refleja un aumento de hasta el 155% en las transferencias de capital que se destinan a inversiones “gracias a la gran capacidad de captación de fondos europeos que tiene el Ayuntamiento de San Javier y que permiten que más del 60% de las inversiones sean financiados con fondos ajenos al Ayuntamiento”.

15 millones de fondos europeos

El Ayuntamiento ha conseguido 15 millones de fondos europeos para invertir de 2026 a 2030 a través de su Estrategia de Desarrollo Integrado Local “Alzando el vuelo”, que ya se refleja en inversiones del próximo año como la anualidad de las obras del Centro Cultural Aeronáutico o la remodelación del tramo de paseo marítimo de Castillicos hasta El Atalayón, en el límite con San Pedro del Pinatar.

El capítulo de inversiones crece hasta un 46% respecto al pasado año, con un total de 9.139.383,98 euros, gracias a la captación de fondos europeos, recordó Verdú. Entre las partidas más importantes destacan las ya de pavimentaciones en todo el municipio que asciende a 1,5 millones de euros, la construcción del Centro Cultural Aeronáutico con 1,1 millones, el nuevo Centro de Servicios Sociales con 640.000 euros y la regeneración del paseo marítimo entre Castillicos y Parque del Atalayón con 300.000 euros. Además, se contemplan inversiones para el plan de sombra en colegios, rehabilitación del Conservatorio, carril bici entre CC Dos Mares y Ciudad del Aire, o construcción de nuevos parques, entre otras muchas.

Asimismo, en el presupuesto de Gastos, se reflejan los gastos corrientes que aumentan 413.569 euros hasta los 29.673.102 euros debido en gran parte a la actualización del precio de los contratos de servicios y suministros del Ayuntamiento así como a la previsión de nuevos servicios como el de transporte urbano o la implantación del 5º contenedor que supondrá un incremento de 1,3 millones de euros.

El área de Educación incrementa su presupuesto para la licitación de las 4 escuelas infantiles. Aquí se incluye asimismo la dotación de las áreas de Cultura con 1,5 millones para la oferta de festivales y de todo el año, festejos y Deportes que se incrementa hasta 1,2 millones. Las áreas de San Javier Ciudad del Aire y Turismo crecen un 10%, para la realización del Festival Aéreo y la promoción del municipio. En materia de gastos, las transferencias corrientes contemplan una partida de más de 1 millón de euros en ayudas al tejido asociativo del municipio del que se beneficia todo el espectro social.

Capítulo de ingresos

En cuanto al capítulo de ingresos, la previsión en los impuestos directos es de 28.465.000 euros, 65.000 euros más que en 2025, debido a la previsión de nuevas liquidaciones, ya que se congelan o rebajan como el IBI rústico. El ICIO se mantiene con 1,7 millones de euros y el capítulo 3, de tasas y precios públicos crece un 38,6% debido principalmente a la inclusión de cuotas de urbanización del polígono de Los Urreas. En el canon de las concesiones municipales la previsión de ingresos se sitúa en 988.000 euros debido al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos que por Ley se debe repercutir a los usuarios el 100% del coste del servicio.

Las transferencias corrientes se sitúan en 14.576.939 euros con un descenso de 837.000 euros debido a la disminución en la previsión de las transferencias del Estado, explicó el concejal de Hacienda, Héctor Verdú, que criticó que la falta de Presupuestos del Estado “obliga a los ayuntamientos a realizar una previsión sin datos certeros sobre unos ingresos que suponen más del 20% de los ingresos totales del Ayuntamiento”. De otro lado, las transferencias que se destinan a inversiones aumentan en más de 3,2 millones de euros, hasta un 155%, gracias a la captación de fondos europeos.

El presupuesto prevé contratar un préstamo de 3.329.745,68 euros, más de 1 millón menos que el pasado año, lo que supondrá que a final de año el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de San Javier será del 37%, un porcentaje alejado del 110% de lo que permite la Ley. Asimismo, las cuentas municipales prevén una amortización de deuda de más de 2,7 millones de euros.

El presupuesto fue aprobado por los 11 votos del grupo Popular y cinco en contra, de los grupos Socialista y Vox, en una sesión extraordinaria a la que faltaron cinco concejales de la oposición, entre ellos los del grupo Mixto y Pleamar.