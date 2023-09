Los alumnos del colegio CEIP Petra González de La Paca sufren un "nefasto" servicio de comedor desde el inicio de este curso.

Según fuentes del AMPA del centro, la empresa de catering contratada por la Consejería de Educación ha ofrecido un servicio deficiente durante estos primeros días de curso. Los días 13 y 14 no dio de comer a los escolares, la estancia del propio comedor no estaba limpia, no se han suministrado los alimentos, y además la empresa instó a la cocinera a que fuera ella misma a hacer la compra para poder cocinar.

Los padres y madres de los alumnos han destacado que los niños y niñas "han llegado con hambre ya que la comida ha sido insuficiente", poniendo como ejemplo que el pasado martes pusieron a los niños "un plato de lentejas bañadas con agua y un trozo de pan".

En este sentido Irene Jódar, concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, ha declarado que a esta situación además hay que sumar "el desprecio de la Consejería y del equipo de Fulgencio Gil, que no han sido capaces de ponerse en contacto con el AMPA del colegio para interesarse por la situación".

La edil socialista ha exigido a la Consejería que, mientras adjudica el contrato a otra empresa, se ofrezca alguna alternativa decente y responsable a los escolares y a sus familias ya que se trata de un servicio que siguen pagando a pesar del "nefasto" servicio.