El actual concejal de Deportes de Cieza, Carlos Semitiel, ha denunciado en sus redes sociales, a través de una captura de pantalla, un escrito de Vox en el que hace afirmaciones tales como "España huele un poco menos a ruina, sobaco socialista y potorro podemita" o "un poco menos a aborto anticonceptivo, a eutanasia, a dildo, a carroza LGTB y lubricante subvencionado".

Vox Cieza había compartido este jueves un texto en el que mencionaba aquellos aspectos a los que, según ellos, "huele menos España" tras los malos resultados electorales del Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo 28 de mayo. Poco después, el partido liderado por Antelo en la Región ha decidido borrar el post, pero algunas personas ya lo habían capturado, entre ellos el edil en funciones Carlos Semitel, quien ha publicado en Twitter el mensaje para advertir de "lo que nos espera", haciendo referencia a que, aunque el PSOE fue el más votado en Cieza, no lo suficiente como para gobernar en solitario, por lo que un pacto PP-Vox podría desbancar a los socialistas al frente del Ayuntamiento.

"Desde las elecciones del pasado domingo, he leído varias noticias diciendo 'España huele un poco más a fascismo'. No, no es así", arranca el texto ahora borrado de Vox, que prosigue: "España huele un poco menos a mentira, a ruina, a sabaco socialista y a potorro podemita".

"Huele menos a adostrinamiento en las aulas y a lenguas obligatorias. Un poco menos a aborta anticonceptivo, a eutanasia, a dildo, a carroza LGTB y lubricante subvencionado", continúa el texto del partido de Abascal.

Además, en el post, Vox Cieza menciona otras cuestiones como la inmigración o la ocupación ilegal, temas centrales de su campaña electoral: "Huele menos a mena, a okupa, a delincuencia, a invasión ilegal, a chilaba, a Hiyab, a Pegasus y chantaje marroquí". La formación concluye su mensaje asegurando que "queda mucho por hacer en contra de rojos, morados y azules".

"Nos lo tomamos a broma, pero esto es lo que nos espera. Esté será el socio del PP en Cieza y en muchos ayuntamientos y CCAA. Ahora el 23J nos quedamos en casa, o lo que es peor, hacemos cinco candidaturas por la izquierda en vez de unificar el voto. Movilicémonos, con sentido", ha escrito el concejal en funciones Carlos Semitel, en el mensaje que acompaña a la captura de pantalla.

Otros usuarios de Twitter también han criticado las palabras de Vox Cieza. "Son capaces de publicar esto sin ningún pudor", lamentan.

