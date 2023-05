Los agricultores del Valle del Guadalentín están desolados. A las heladas del pasado invierno que arrasaban los campos de alcachofa, brócoli y lechuga se suma esta primavera varios episodios de pedrisco que destrozaba los cultivos de sandía, melón y cebolla. El último se producía en la tarde de este martes.

El granizo y la lluvia torrencial dañaba los pocos campos que aún quedaban sin afección. Ni siquiera las mantas que habían colocados los agricultores amortiguaban el pedrisco que volvía a dejar una gruesa capa de hielo sobre los cultivos que comienzan a pudrirse después de varias semanas con el agua estancada.

El Gobierno regional exigía al Ejecutivo central un cambio de modelo de seguro. Lo reclamaba el consejero de agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en funciones, Antonio Luengo, durante la visita a la zona del campo de Lorca afectada por el granizo y la tormenta de anteayer, “un modelo de seguro agrario que sea verdaderamente útil y contemple las singularidades de los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, para que puedan disponer en caso de inclemencia meteorológica de una renta agraria mínima para salir adelante”.

El consejero en funciones de Agricultura y el alcalde electo visitaban los campos de melón dañador por las lluvias torrenciales y el pedrisco

El consejero recorría los campos en compañía del alcalde electo, Fulgencio Gil Jódar, y del presidente de la Coordinadora de Cooperativas Agrícolas y Ganaderas de Lorca, Coag, Plácido Pérez Chuecos. “Lo hemos reivindicado durante años y pusimos nuevamente de manifiesto esta necesidad en la reunión que mantuvimos en el Ministerio acompañados por los representantes de las organizaciones y cooperativas agrarias el pasado mes de febrero”, explicaba el consejero en funciones.

Luengo recordaba que el Gobierno regional y el sector “apuestan por el sistema de seguros agrarios combinados. Por ello, hemos cambiado el modelo de aplicación de la subvención de tal forma que es aplicada en el momento de la contratación, sin más trámites que los necesarios para la subvención estatal, gestionada por Enesa, a la vez que hemos venido incrementando la partida presupuestaria de esta subvención, tan necesaria para nuestros agricultores y ganaderos, que alcanzará este año los 4,4 millones de euros, y en el actual ejercicio se van a incluir nuevas líneas, destacando la referida al sector ganadero”.

El consejero en funciones señalaba que el seguro agrario es “el mejor instrumento para la gestión de los diferentes riesgos a los que se enfrentan a diario agricultores y ganaderos, pero actualmente no contribuye en la medida de lo deseable al sostenimiento de las rentas del sector agrario”, por lo que “es necesario buscar soluciones, alternativas y cambios en el modelo, que permitan que los seguros agrarios sean un instrumento técnico y económicamente viable de apoyo al agricultor y al ganadero”.

Antonio Luengo anunciaba que se volverá a reclamar del Gobierno central la declaración de zona catastrófica para las zonas que están siendo golpeadas por las tormentas, que en el caso del área más afectada anteayer, en el término municipal de Lorca, se estima en unas 470 hectáreas en una primera aproximación, que vienen a sumarse a las 615 hectáreas de hace unos días”.

Luengo reiteraba el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector primario, y e especial con los pequeños agricultores, y señalaba que “los técnicos de la Consejería están a plena disposición de los agricultores para valorar de inmediato las pérdidas sufridas”.

Rescatan al conductor de un vehículo en Torrecilla El conductor de un vehículo era rescatado este miércoles en la confluencia del camino Brenca de Sicilia con camino Arcas, en la diputación de Torrecilla, al haberse detenido el vehículo en un embalsamiento de agua formado por las lluvias provenientes de la Sierra de la Peñarrubia. La tromba de agua, que caía en apenas una hora, producía arrastres en la carretera RM-701 en el punto kilométrico 5 y en distintos caminos que eran retirados. Entre las intervenciones del Servicio de Emergencias Municipal también estaba el desatasco de imbornales en la vía pública en distintos puntos de la ciudad. Y la señalización de carreteras y caminos municipales con riesgo para el tránsito de vehículos. En las últimas seis horas se registraban fuertes lluvias acompañada de tormentas con intenso aparato eléctrico que se dejaba sentir a primera hora de la tarde en el casco urbano de la ciudad. Las precipitaciones alcanzaban los 3,8 litros por metro cuadrado en Doña Inés, 14,4 en el Embalse de Puentes y 6,6 en el casco urbano de la ciudad. La lluvia obligaba a cortar varios caminos, por donde pasa la rambla de Béjar, entre Torrecilla y El Esparragal. P. WALS

El alcalde en funciones se mostraba preocupado por la serie de episodios de lluvias torrenciales y granizo que registra el municipio. “Es un fenómeno adverso que no tiene precedentes en esta época del año. Son más habituales en el mes de septiembre, pero nunca en mayo y a las puertas de junio, lo que ha provocado que arrase la mayor parte de los cultivos de verano de sandía y melón”.

Y pedía que la “disolución de las Cámaras no sea una excusa para no tramitar la declaración de ‘zona catastrófica’. Hay que dar una respuesta a los agricultores que lo están pasando verdaderamente mal con esta situación. Hemos visitado este miércoles el paraje de La Condomina mientras no paraba de tronar y el espectáculo era desolador, con campos de sandía y melón con las plantas y los frutos, algunos ya avanzados, totalmente destrozados por el pedrisco que volvía a caer este martes con fuerza”.