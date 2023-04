¡Caravaca ya está en Fiestas!, y los corazones de los caravaqueños palpitan esperando con ansiedad los próximos días, donde la ciudad bailará al unísono una coreografía histórica, que la Ciudad Santa del Noroeste murciano lleva cuidando durante casi ocho siglos, los mismos que la Vera Cruz se encuentra custodiada en su fortaleza.

‘Palabras para pensar la eternidad’, así fue el anuncio de las Fiestas, que el escritor caravaqueño, Miguel Sánchez Robles, realizó desde el balcón de la casa consistorial, ante cientos de caravaqueños. Sánchez Robles explicó que «en Caravaca tenemos la suerte de creer en muchas cosas y de no olvidar nuestro pasado, de creer en ese halo de júbilo y destino colectivo que nos identifica, de sentir que hay en nosotros cada mayo una esperanza nueva que es un sueño sagrado e impecable». Poniendo de manifiesto sobre el cuidado y mimo con el que los caravaqueños se han hecho salvaguardas de su historia, «...toda esta leyenda de grandeza que hemos sabido los caravaqueños levantar en los siglos». También recordó en sus hilvanadas palabras con hilos de pasión y cariño, alentando a los caravaqueños a llegar aún más allá, “... desde este balcón privilegiado vaticino y sugiero que ritos de nuestras fiestas como La Bendición de las Aguas y todas las liturgias en torno a nuestra Cruz, terminarán con el tiempo siendo Patrimonio de la humanidad como lo son ya los Caballos del Vino».

Un pregón eterno, como eternos son aquellos que nos precedieron en la historia, «Y por eso, están hoy aquí también conmigo aquellos hombres de la huerta entre los que se encontraba mi padre. Hombres honestos y tenaces que cuando sufrían un desengaño, guardaban más silencio aún y labraban la tierra con ahínco.... Su recuerdo me salva como nos consuelan las luciérnagas en la noche profunda con la luz de su vientre». Recordando a ilustres que nos dejaron como Pepita Elbal, José Antonio Jata, José Emilio Martínez, Pedro Rubio, José Manuel Sequero, ‘El bolo’ y tantos… tantos, o la huella imborrable de Pedro Ballester o de Pablo Guerrero, «incluso es posible que los que se fueron nos den su aliento todavía igual que esas estrellas cuya luz aún llega a la Tierra, aunque estén apagadas».

Sánchez Robles se retrajo a su niñez para coger impulso porque ‘la verdadera patria del hombre es la infancia’.

Realizó un mimado recorrido por todos los actos que rodean a la fiesta, y como han ido creciendo a lo largo de los años, sabiendo sacudir las embestidas de la vorágine de nuestros días. Conservando su esencia y dejando en cada mecida de sus palabras los aromas a la primavera. Tampoco olvidó la importancia que la música tiene para los caravaqueños, «sentimos y escuchamos la música con toda nuestra alma

El escritor puso en valor que «Sí, amamos para saber que no estamos solos, escuchamos para saber que no estamos solos y en las fiestas vivimos para confirmar que no estamos solos y que llevamos en nuestras venas una cosa sublime que tiembla de alegría».

Y sus palabras no quedaron vacías entre la multitud que aguardaba los últimos ‘vivas’ del pregón, se marcaron en cada ser que había en la plaza del Arco, y los caravaqueños las guardan en sus corazones para la eternidad, «quiero que en estas palabras estemos juntos hasta la eternidad».

Miguel Sánchez Robles fue presentado por el cronista oficial de la Región de Murcia y de Caravaca, José Antonio Melgares, quien definió al pregonero como «’un gran reserva’ de la intelectualidad española», recordando su amplia trayectoria, personal, profesional y literaria.

Pedimenta a la Vera Cruz

Como es tradicional en los días previos a las fiestas, la cofradía de la Vera Cruz organiza la pedimenta a la patrona, una tradición con la cual se recaudan fondos para ayudar a sufragar los gastos de la institución religiosa, durante las próximas fiestas patronales. La comitiva estuvo encabezada por el hermano mayor de la Cofradía, Luis Melgarejo y el alcalde de Caravaca, José Francisco García, acompañados de los integrantes de la junta de cofradía, así como representantes festeros y concejales del consistorio. Recorrieron todas las calles del municipio acompañados del Tío de la Pita y su tamboril, así como el Nano y la Nana, los gigantes más menudos y queridos, y la banda de Música de la ciudad. Es tradicional que a cada donativo se entreguen las botellas del vino de la Cruz, que se elabora en Jumilla. Este año se recaudaron 4.052,65 €.