El Conservatorio de Música Narciso Yepes se ha quedado pequeño y “necesitamos crecer”. Así de contundente se mostraba el director del centro, Marcos de la Cruz Soler Ruiz, que reivindicaba una ampliación “inmediata” para acoger a mayor número de alumnos que lo vienen reclamando.

Las salas del antiguo Colegio de la Purísima, en pleno recinto histórico de la ciudad, no pueden dar cabida a nuevos alumnos, por lo que el director del centro reivindicaba su ampliación en el transcurso de la entrega de los segundos Premios Foro Casco Histórico de Lorca que, precisamente, reconocía la labor del Conservatorio de Música por su emplazamiento. “El edificio no permite más ampliaciones, por lo que no podemos admitir todos los alumnos que lo solicitan, pero tampoco podemos crear nuevas especialidades”, aseguraba.

Y proponía que el espacio con que cuenta la Archicofradía de Jesús Resucitado, junto al ábside de la antigua colegial de San Patricio, se les ceda cuando éstos se trasladen a su Casa Museo, en la calle Zapatería. “Esas dependencias nos permitirían solucionar de forma momentánea los problemas que se nos plantean en cuanto a espacio”, aportaba Soler Ruiz.

Pero también apuntaba que hace algunos años se habló de una posible ampliación en un solar situado en la calle Rojo que está unido al Conservatorio de Música por la parte de atrás del inmueble. “Es un solar que está vacío junto a una de las torres de la muralla, pero que tiene conexión directa con el edificio. Ahí se podría construir un inmueble que solucionaría nuestros problemas”.

El director del Conservatorio también reclamaba la construcción de un órgano en la antigua colegial de San Patricio que se anunciaba hace algún tiempo. “La cercanía nos puede llevar a que el templo se convierta en un espacio más de nuestro centro y solicitar esas enseñanzas para futuros alumnos”.

Entre los que escuchaban la reivindicación estaba el alcalde, Diego José Mateos, que aseguraba este miércoles a La Opinión que la Archicofradía de Jesús Resucitado “acaba de inaugurar su Casa Museo, por lo que quizás es prematuro plantearles un traslado a las puertas de la Semana Santa. Vamos a dejar pasar un tiempo hasta que procedan al traslado de sus enseres y se podría ver la posibilidad de que esas dependencias, municipales, pudieran incorporarse al Conservatorio de Música para solucionar, momentáneamente, las dificultades que se les plantea de espacio”.

También se refería al solar de la calle Rojo. “Es de titularidad privada, pero si el Gobierno regional se compromete a ampliar el Conservatorio de Música, intentaríamos ceder el terreno necesario, pero tiene que haber un compromiso firme de ampliación y de incorporación de las enseñanzas que está reclamando la dirección del centro”. Y, por último, hacía referencia a la última petición, la de la construcción del órgano de San Patricio. “Existe una propuesta seria para dotar a la antigua colegial de San Patricio de un órgano. Hay un grupo, en el que también está integrado el Conservatorio de Música, que trabaja para lograrlo y nosotros, desde el Ayuntamiento, lo estamos apoyando”.