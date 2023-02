Hasta el domingo 4 de marzo está abierto el plazo para la presentación de propuestas para los Presupuestos Participativos.Las propuestas se pueden presentar online, a través de los formularios disponibles en la web https://bullas.es/ayuntamiento-abierto/participacion-ciudadana/, y presencialmente, en los buzones establecidos en el Informajoven y en el consultorio médico de La Copa.

A la hora de presentar las propuestas, se debe tener en cuenta las limitaciones de gasto establecidas en las Bases de los Presupuestos Participativos de 2023: 32.400 € para Bullas, debiendo llevarse a cabo un mínimo de dos actuaciones, y 12.600 € para La Copa.

La ciudadanía es libre de presentar las iniciativas con la temática que estime oportuno, excepto en las áreas de Educación y Juventud. El proceso participativo para las propuestas de Educación y Juventud será diseñado y conducido por el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.

Se invita a presentar propuestas que redunden en la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas, o de un colectivo muy amplio y significativo, así como aquéllas que reflejen las principales necesidades de la población.

No se aceptarán las propuestas que se encuentren ya en ejecución o planificadas, las que resulten técnicamente inviables o las que no sean de competencia municipal. Por otra parte, las propuestas presentadas no deberán suponer su ejecución por parte de una persona, entidad o grupo concreto. La ejecución de las propuestas finalmente seleccionadas será gestionada y tramitada por el área municipal responsable.

Las propuestas presentadas no pueden ser ambiguas ni demasiado abiertas. Las propuestas deben definirse en la forma exacta en la que serán realizadas.