La popularidad del paisaje de la Villa de Ricote se debe a los ambientes forestales y agrarios de sus sierras y campos de igual nombre. Lo que quizás sea menos conocido es que en su término, enclavadas entre las Ramblas de Líchor y de las Multas, aparece un paisaje antrópico, escaso en el Valle y por ello un tanto singular. Nos referimos a las Salinas de los Charcos.

Un rápido escarceo a la poca bibliografía que hay sobre el asunto nos permite conocer algo más de su historia. Así, según Abelardo Merino Álvarez, en su libro Geografía Histórica de la Provincia de Murcia editado en 1915, y citando el Privilegio Rodado de Fernando IV en 14 de Diciembre de 1307 en el Libro de la montería de Alfonso XI dice que «o el de las salinas de Yenchar junto al monte de la Corona de Yenchar en término de Ricote», (págs.: 27 y 180). De ser estas, nuestras salinas estarían en funcionamiento desde principios del siglo XIV.

A pesar de que el control de la sal lo ejercía la corona, pues era un bien muy preciado -véase sin ir más lejos la etimología de la palabra salario- y ello generó mucha documentación sobre contabilidad y gestión del mismo, la dispersión de datos y el hecho de estar concentrados sobre otros lugares más productivos –salinas litorales de Cartagena, San Pedro del Pinatar, Mazarrón; o interiores en Moratalla, Calasparra, Jumilla y Hellín- otorgan un mayor interés a las de Ricote en el contexto general del Reino de Murcia. Tal es así que llegaron a realizarse mapas específicos. Un ejemplo lo encontramos en el mapa con la situación de parte de las salinas del Reino de Murcia del año 1567, consultable en la web del Archivo General de Murcia (FR, AGS, Diapositiva, 1), cuyo original se encuentra en el Archivo General de Simancas. Desgraciadamente está roto y le falta el trozo desde Calasparra hacia el Sur, por lo que no podemos verificarlo documentalmente. No obstante, en este mismo archivo se conserva copia de la Visita a las Salinas del Reino de Murcia del año 1578, documento amplio y muy interesante.

Ya en el siglo XVIII, con los datos recabados del Interrogatorio para el Catastro de Ensenada de 1761 tampoco puede deducirse su existencia, pues ni el libro de Repuestas Generales, ni los Estadillos de Resúmenes del Reino de Murcia lo confirman. Es posible que si no había arrendamientos o aprovechamientos por particulares, no quedara reflejado. Sin embargo, tal y como indica Miguel Ángel Sánchez en el libro Cuestiones sobre Paisaje, Patrimonio Natural y Medio Ambiente en el Sureste Ibérico, pág. 68: «Las salinas del Curro (Ricote) según D. Dimas Ortega (Cronista Oficial de Ricote) están documentadas a finales del siglo XVIII en Protocolos Notariales, pero siempre lindando con parcelas de compra venta». (Com. Pers. Septiembre, 2015), lo cual refuerza esta hipótesis. Y por último, Gil Guirado, S., y Gómez Espín, J. M. (2010), en su trabajo Salinas de interior en el territorio de la Región de Murcia. Papeles de Geografía, (51-52) en la pág. 124 indican que «se explotaron hasta 1948 por herederos de Curro, pasando a manos de D. Pedro Boluda en Blanca, pero no se pusieron en funcionamiento ya que al tratar de ampliar la captación, prácticamente se secó, y además la escasa mecanización de las labores, hacía poco rentable su explotación».

El topónimo Salinas de los Charcos lo obtiene del nombre del paraje de la Casa de Los Charcos, colindante en zona sur siendo el que aparece en los bosquejos planimétricos para el mapa de España realizados en 1898; cambiando este por el de Curro, como se conocen actualmente; faltando por confirmar si Yenchar fue el topónimo original.

Todavía queda mucho por descubrir y averiguar del rico patrimonio cultural y medioambiental del Valle de Ricote. Os animamos a venir y comprobarlo.