Agentes de la Guardia Civil han iniciado una investigación a raíz de la denuncia interpuesta por una joven que asegura haber sufrido un pinchazo cuando se encontraba en un local de ocio nocturno en Mazarrón.

Fuentes cercanas al caso han informado de que la joven decidió denunciar días después de haber recibido el pinchazo, que, según informó, tuvo lugar el pasado 31 de julio. La chica no presenta lesiones ni fue vista en aquel momento por profesionales en un centro sanitario.

El hecho de haber realizado la denuncia varios días más tarde del suceso complica la labor de los investigadores para hallar cualquier tipo de tóxico en su organismo en el caso de que los hubiera, según han precisado estas fuentes.

Se trata de la primera denuncia registrada en la Región de pinchazos a través de los que presuntamente se inocularía algún tipo de sustancia tóxica en el cuerpo de las víctimas.

Desde la Consejería de Salud aseguran que, hasta el momento, no tienen conocimiento de que los servicios sanitarios de la Región hayan atendido algún caso de pinchazo. Lo cual no implica que no se hayan producido episodios como los que denuncian decenas de mujeres en toda España. Desde el departamento de Pedreño, no obstante, insisten en aconsejar a la persona que sospeche que le ha inyectado alguna sustancia en contra de su voluntad que lo denuncie y que vaya a Urgencias, para hacerle una analítica de tóxicos.

"Los profesionales que atienden a estas personas en el ámbito de urgencias procederán a un estudio del caso con el objetivo de poder identificar si se ha administrado sustancias y su composición, y evaluar la situación", han señalado desde Salud. Además, han indicado que en todos los casos se debe de realizar comunicación a la autoridad judicial.

Este mismo viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a 60 las denuncias que ya analizan las Fuerzas de Seguridad con el objetivo de determinar "qué hay detrás": si se trata de un fenómeno de sumisión química para cometer un delito o si lo que se persigue es crear una "sensación de inseguridad".

¿Qué hacer si se nota un pinchazo?