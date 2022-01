En el periodo morisco (siglo XVI) se documenta el uso medicinal de la hierba de Ricote en el Reino de Murcia. Se trataba de la coronilla de fraile (Globularia alypum L.), frecuente en estas latitudes y empleada por la población para purgar la flema, el cólera (bilis amarilla) y la melancolía (bilis negra), es decir, tres de los cuatro líquidos (humores) del cuerpo humano, según la arcaica teoría humoral.

En las Relaciones topográficas de Chinchilla, de 1576, se anotaba el modo de tomarla y sus efectos: «Tomada en vn huebo o en vn poco de miel que pone admiraçion a los que no la conoçen por la façilidad que tiene en el purgar por vomito y camara».

Siglo y medio después, el boticario murciano Jorge Basilio Flores, en su Mesué defendido, y respuesta al preliminar de D. Félix Palacios (1727), también comentaba que la hierba de Ricote se empleaba para purgar de ambas formas, añadiendo más datos sobre la especie vegetal medicinal:

«Esta yerva es tan conocida en este Reyno de Murcia, que, ò todos la conocen, ò los mas saben sus habilidades, no por el turbith, sino por yerva de Ricote, por criarse en la sierra del Lugar de este nombre, quatro leguas distante de esta Ciudad: es de muy pocos vezinos, y no gastan purgas, por que tienen la experiencia, de que tomando la cantidad de lo que coge en la mitad de vn ochavo Segoviano de sus hojas molidas, purgan fuerte, y desenfrenadamente; y dizen los naturales tienen la experiencia, que desgranando las hojas de la punta del tallo para la raìz, purga por abaxo, y al contrario, desgranandolas de la raìz à la punta, purga por vomito; y està esto tan introducido en dicho Lugar, que en tiempo, que es por Agosto, la guardan de entrambas maneras; aun que à esto no le doy credito, por no aver razon que satisfaga; me lo han assegurado hombres de mucha verdad de dicho Lugar.

Tambien dizen, que los que han excedido, tomando mas cantidad, se han muerto sin remedio, echando mucha sangre de los intestinos. [...] Luego ya en Francia la conocieron por Alypo, y no por turbith, pues le llamavan yerva terrible, que es lo mismo que entre los de este Reyno, yerva de Ricote».

En 1827, el séptimo tomo del diccionario de Sebastián de Miñano recogía que en Ricote «se produce espontáneamente en dicha huerta una yerba muy purgante que llaman comunmente yerba de Ricote».

Veinte años después, el sexto tomo del diccionario de Madoz apuntaba que todavía se continuaba recolectando en las sierras de Ricote: «Tambien se coge en ellas una planta medicinal de virtud purgante, llamada yerba de Ricote».

En la Sierra de la Pila, territorio de la desaparecida encomienda santiaguista de Ricote, se da la Casa del Boticario (Abarán), cuyas ruinas ya se reconocían a finales del siglo XIX. El nombre de esta vivienda es un precioso testimonio del tradicional aprovechamiento de las plantas medicinales en este territorio. En su entorno crecen ejemplares de coronilla de fraile o hierba de Ricote, especie que también se da en otras sierras valricotíes.

El nombre y el uso medicinal de la hierba de Ricote quedó en el olvido cuando llegó la medicina moderna a partir de mediados del siglo XIX, suplantando la teoría de los cuatro humores. Según ésta, el cuerpo humano estaba lleno de cuatro líquidos: bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, cuyo equilibrio indicaba el estado de salud de la persona.