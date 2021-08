Una empresa de trabajo temporal ha sido denunciada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana por colocar carteles en lugares no autorizados. La ETT deberá pagar una multa de 900 euros por incumplir el artículo 11 del título 2 de la Ordenanza municipal de limpieza viaria. En ella, se especifica que “queda prohibido realizar pintadas, colocar carteles en fachadas, así como en cualesquiera otros lugares no autorizados por el Ayuntamiento para tal fin, incluido todo el mobiliario público no destinado para tal fin. Será responsabilidad del promotor o gestor y, en su defecto, de aquellos en cuyo favor se haga, la retirada de las pintadas o de los carteles, en su caso”.

La empresa ha sido identificada, según ha explicado este sábado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, por la Policía Local. “Había colocado diversos carteles en tres céntricas calles del casco urbano, no respetando la Ordenanza municipal de limpieza viaria”. El edil ha añadido que “se trata de una práctica ilegal que conlleva sanciones económicas que van desde los 151 a los 6.000 euros, y en base a esta infracción cometida en varias calles se propone una sanción de 900 euros”.

Pero no es la única denuncia tramitada por los mismos hechos, ya que como ha señalado Ruiz Guillén, “esta actuación se une a otra similar que permitió identificar a otra empresa, hace unos meses, por hechos similares”. Y ha insistido en que “desde Policía Local los agentes están llevando a cabo labores continuas de vigilancia para atajar este tipo de prácticas que no están permitidas para lo que también pedimos la colaboración ciudadana que nos pueda poner en la pista de situaciones similares en otros puntos de nuestro municipio”.