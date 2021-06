Largas colas tienen que soportar cada día los ciudadanos en tres servicios esenciales de Lorca: Servicios Sociales, las oficinas de la empresa de aguas y el Registro Civil. Es la denuncia que ha realizado esta mañana el concejal de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, quien ha afirmado que "estos servicios siguen amparándose en la pandemia para mantener medidas excepcionales que dificultan la buena prestación de los mismos a los ciudadanos".

Esta situación "se está cebando", ha contado, con las "personas más vulnerables y desprotegidas’" de la sociedad. Y ha puesto ejemplos como la necesidad de una lorquina de contactar con Servicios Sociales para solicitar una cita por un problema familiar. "Ha sido una misión imposible". El propio edil decidió entonces comprobar, según ha explicado, la situación que le planteaban. "Fui a Servicios Sociales y me di cuenta de la cola que había en el exterior. Cuando intenté entrar no me dejó el guardia de seguridad. Pero además llamaba por teléfono y veía cómo había trabajadores pero nadie levantaba el auricular".

Esta situación, ha contado, es similar a lo que ocurre a las puertas del servicio municipal de aguas y del Registro Civil. "Todos vemos cada día largas colas de ciudadanos que necesitan ser atendidos". Por ello, ha instado al Consistorio y a la Delegación del Gobierno a que "pongan en marcha las medidas precisas para que se corrija de inmediato esta situación tan lamentable".

‘Mejor y mayor servicio’

El gerente de Aguas de Lorca, Antonio Franco, tras ser preguntado por LA OPINIÓN, ha afirmado que se han habilitado distintos canales telemáticos para que los abonados puedan hacer sus gestiones, "ya que el aforo de las oficinas es limitado por motivos de seguridad de la pandemia". Pero además, ha dicho, estos canales evitan a los abonados de las pedanías o zonas apartadas del centro de la ciudad a "tener que desplazarse". El gerente de la empresa municipal de aguas ha recordado que "este tipo de herramientas permiten cualquier gestión de forma telemática. Se ha hecho así para prestar mejor y mayor servicio". Aguas de Lorca también dispone de ‘cita previa’. Los clientes son atendidos un día y hora concreto. "Se hace de forma controlada para evitar el descontrol", ha concluido Antonio Franco.