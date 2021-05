Diego José Mateos recuerda muy bien dónde estaba aquella tarde de mayo de 2011, «todos los lorquinos y también los no lorquinos lo recordamos». Ahora, diez años después, el alcalde de la Ciudad del Sol destaca el trabajo de coordinación entre las diferentes administraciones pero, sobre todo, la fortaleza de sus ciudadanos y sus ganas por salir adelante.

¿Cómo recuerda aquella trágica tarde?

Todos los lorquinos y también los no lorquinos recordamos muy bien dónde estábamos aquella tarde. A mí, el primer terremoto me pilló en casa donde estaba con mi mujer y mis hijos a los que acompañé a un lugar abierto, el parque de San José, y me fui para el Ayuntamiento para ver en lo que podía ayudar. Yo por aquel entonces era concejal de la oposición. El segundo seísmo me pilló hablando en el despacho con otros compañeros de lo que había ocurrido. Salimos todos del Ayuntamiento, se rompieron las puertas de cristal y al salir del edifico recuerdo que no se veía la Plaza de España, todo lleno de polvo, era como si se hubiera caído la iglesia de San Patricio, ese recuerdo lo tengo muy presente. Como presentes seguimos teniendo todos los lorquinos a los nueve paisanos y paisanas que perdieron la vida aquella fatídica tarde.

¿Cómo han sido estos diez años? ¿Qué es lo que más destacaría?

Han sido diez años de mucho trabajo, de coordinación entre las diferentes administraciones para poder paliar los efectos y los daños que causaron los terremotos en nuestra ciudad. Veíamos los seísmos como algo muy lejano, que conocíamos siempre a través de las noticias en otros países y nos llegaban imágenes de la desolación y tragedias que causaban, pero aquel 11 de mayo nos tocó a nosotros. Y por supuesto nunca se está preparado para una emergencia de tal magnitud, hicimos como un máster acelerado desde todas las administraciones, organismos y estamentos que tuvimos que gestionar la emergencia cada uno desde nuestro ámbito, está claro que con nuestros aciertos y errores, pero debemos quedarnos con lo positivo y eso es lo que destaco, la fortaleza de los lorquinos y lorquinas, la resiliencia demostrada y esas ganas e ilusión por salir adelante pensando siempre en una Lorca mejor.

¿Cómo ha cambiado la ciudad en este tiempo?

Lorca ha cambiado mucho, ahora está mucho más preparada para afrontar una situación similar y una catástrofe, pero no sólo Lorca, lo están todas las ciudades y pueblos de España a raíz de los aprendizajes de nuestra ciudad. En cuanto a la coordinación, en los protocolos de cómo actuar en caso de emergencias, también en el tema de las ayudas y subvenciones y su gestión, pero no solo en caso de terremoto, también para inundaciones, grandes incendios y otras catástrofes naturales. Lorca está mucho mejor, a nivel local desde Urbanismo hay establecidas unas recomendaciones para mejorar la sismorresistencia de las edificaciones. En definitiva, la ciudad de Lorca ha sido ejemplo en los protocolos de actuación, en cómo recuperar la ciudad y de cómo resurgir de sus escombros, y sin duda alguna, estamos mucho mejor que antes, mejor preparaos los servicios municipales y públicos de emergencias, Protección Civil, Policía Local con más conocimientos y mejor coordinados para afrontar una catástrofe de este tipo para reaccionar mejor, como ha pasado ahora con la pandemia que no deja de ser otra catástrofe. Los servicios públicos estamos mejor preparados para atender a la ciudadanía y sus necesidades.

¿Qué queda para cerrar definitivamente este capítulo de la historia de Lorca?

Aún quedan cuestiones pendientes por cerrar, se ha avanzado mucho en estos diez años, pero quedan aspectos importantes desde el punto de vista de los afectados por los terremotos para la reconstrucción de sus viviendas, al pago de esa reconstrucción, no para la rehabilitación que esto está ya archivado desde hace unos meses; otras cuestiones referentes a infraestructuras como los tramos 1 y 3 de la ronda de circunvalación que son esenciales, el vial de evacuación de los barrios altos, también para el futuro desarrollo de ese casco histórico, aún en ejecución Jerónimo Santa Fe y el paso inferior de San Antonio. Se iniciará, en breve, la remodelación de la calle Abellaneda y del Calvario Viejo, por lo que aún quedan cosas pendientes, no podemos negar que se ha avanzado mucho, eso es así, y que nos encontramos ya en la recta final, pero aún faltan aspectos importantes que tenemos que afrontar y finalizarlos dentro de los plazos establecidos.

Y, por último, un mensaje para la sociedad lorquina...

Recordarles que hemos demostrado que unidos y trabajando todos en la misma dirección y en el mismo barco hemos sido capaces de levantarnos de un golpe tan duro como lo fue el de los terremotos de mayo de 2011. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca y que nos debe ayudar para seguir siendo una sociedad orgullosa de nuestro pasado, comprometidos con nuestro presente e ilusionados con nuestro futuro.