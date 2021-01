Denuncian opacidad, decisiones arbitrarias y "ambiente putrefacto" en la Policía Local de Lorca

Comisiones Obreras exige "el cese inmediato de José Luis Ruiz Guillen como concejal de Seguridad de Lorca, por su mala praxis tanto en la gestión personal como económica y por las declaraciones vertidas en los medios de comunicación el día 2 de julio de 2020 manifestando abiertamente que no iba a cumplir con el deber legal en cuanto al proceso de cubrir en propiedad la plaza de comisario principal, tal y como así ha sucedido y continua a día de hoy el puesto al margen de la legalidad".

"Jamás había estado tan mal la Policía Local de Lorca en cuanto a división de la plantilla y ambiente putrefacto", sostiene el sindicato, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Afirma el representante sindical que ha "realizado multitud de peticiones de información sobre distintos asuntos con el fin de poder ejercer la función sindical para cada caso que estimara oportuna", sin respuesta por parte del alcalde, y que "esta "¡respuesta silenciosa no se ajusta a derecho por venir a atentar y limitar el derecho de libertad sindical del demandante, pues como es lógico no se puede realizar la actividad sindical inherente al cargo sin toda aquella información que la administración local de Lorca debe facilitar por mandato legal y no lo hace".

Asegura que la Junta de gobierno Local de Lorca realiza "nombramientos accidentales y además retribuirlos con importantes cuantías económicas por medio de un complemento de productividad".

"Después de tanto tiempo de ocupación accidental del puesto de jefe de Policía, vulnera la legalidad, por lo que debemos recordar también al Ayuntamiento de Lorca que se trata de un puesto con funciones reservadas a los funcionarios de categoría de comisario principal, con un requisito legal de una mayor titulación académica (licenciatura) que para un comisario y, por tanto, sometido a su cobertura legal mediante los procedimientos de provisión establecidos al efecto que el actual equipo de gobierno incumple de forma sistemática.

Sostiene que a este jefe de Policía en cuestión "se le asigna un complemento de productividad que pudiera quedar al margen de la legalidad" y pregunta "quién es la persona que realizó esa determinada propuesta, añadir un complemento de productividad de mas de 1.600 euros mensuales sin motivación jurídica, si es el señor alcalde o fue el propio concejal de Seguridad".

Insiste Comisiones en que se ha de informar "de manera clara y concisa de la existencia del informe jurídico que ha dado el amparo legal para el abono de los emolumentos mensuales citados (1.700 euros aproximadamente) que está percibiendo en un cargo accidental y porqué si desde enero de 2020 por imperativo legal debía estar cubierto el puesto de comisario principal continua con un nombramiento accidental el citado comisario".

Este diario trató de ponerse en contacto con el Consistorio para preguntar por este asunto, sin respuesta.